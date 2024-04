Sąsiad Rosji tworzy nowe jednostki wojskowe. Pierwsza powstanie już w czerwcu

Batalion wsparcia technicznego, który ma powstać w ramach Gwardii Narodowej, wykorzysta potencjał Gwardii Narodowej w zakresie cyberobrony.



Gen. Kalniņš mówił, że dotychczas system zakładał, iż żołnierze rezerwy będą wypełniać luki w już istniejących jednostkach wojskowych. Jednak, jak zauważył, łotewskie dowództwo nie może planować działań operacyjnych nie mając jednostek rezerwowych. Dlatego właśnie Łotwa ma formować dodatkowe bataliony.



1 400 Do tylu żołnierzy ma liczyć każdy z batalionów rezerwowych tworzonych przez Łotwę

Każdy żołnierz batalionu rezerwowego raz w roku będzie musiał stawić się na ćwiczeniach

Każda z nowych jednostek rezerwowych ma liczyć od 1 000 do 1 400 żołnierzy. Bataliony walki radioelektronicznej i wsparcia technicznego będą liczyć po ok. 300-600 żołnierzy.



Fakt, że bataliony rezerwowe mają mieć wysoką gotowość bojową oznacza, że przydzieleni do nich żołnierze mają brać udział w ćwiczeniach rezerwy co roku, przez pięć lat, czyli do czasu przesunięcia do trwałej rezerwy. Ci ostatni mogą być wzywani na ćwiczenia raz na cztery lata.