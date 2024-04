Minister finansów Andrzej Domański zgadza się z prezesem NBP Adamem Glapińskim co do euro

Podczas pierwszego publicznego wystąpienie po tym, jak w Sejmie złożony został wniosek o pociągnięcie go do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu prezes NBP Adam Glapiński mówił: „Jestem w takim wieku, że boję się tylko Boga i własnej żony”. Sugerował, rządząca koalicja próbuje rozliczać go za decyzje dotyczące polityki pieniężnej i jest to próba wywarcia na niego presji, aby tę politykę rozluźnił.

Podczas dzisiejszego wywiadu dla TVN24 minister finansów Andrzej Domański zdradził również do kiedy rząd zamierza podnieść kwotę wolną od podatku.