O byłym szefie Orlenu Buda powiedział, że jest to „człowiek, który wypracował 30 miliardów zysku dla spółki, a poprzednio prezes 2,6”. — Że Obajtek to jest wróg numer jeden, to nie mam żadnych wątpliwości, że będzie ścigany i będą pokazówki robione, jak wobec Zbigniewa Ziobry — kontynuował były minister rozwoju i technologi. — Nie mam najmniejszych wątpliwości, że prokuratura dzisiaj działa na zlecenie panów Siemoniaka i Tuska. Natomiast myślę, że prawda ostatecznie obroni się w sądzie — stwierdził.



Waldemar Buda: Daniel Obajtek? Trzeba podejmować tysiące decyzji i niektóre są błędne

Na uwagę, że Obajtek mógł zbagatelizować ostrzeżenia w sprawie kontaktów z Samerem A., poseł PiS stwierdził, że jako minister również otrzymywał rekomendacje ze służb. — Różnych służb: jedna była pozytywna, druga negatywna. Trzeba podejmować tysiące decyzji i niektóre też są błędne. Tylko dzisiaj ciężko wziąć za wszystkie odpowiedzialność, może polityczną — przekonywał Buda, którego zdaniem Obajtek nie działał wbrew otrzymywanym informacjom.

Czytaj więcej Polityka Siemoniak: Zarzuty dla Obajtka? Nie chcę straszyć, ale wygląda to poważnie Premier powinien być poinformowany o tym jakie toczą się śledztwa. Tym razem rozmawialiśmy o największej firmie paliwowej - tak Tomasz Siemoniak w rozmowie z Radiem ZET odniósł się do spotkania u premiera Donalda Tuska ws. nieprawidłowości w Orlenie.

— Ja pamiętam pana (Bartłomieja) Sienkiewicza, który wyciągnął z Orlenu siedem milionów złotych za pracę, której nie wykonywał. To też jest ciekawe i pytanie dlaczego tego dzisiaj służby nie badają? — mówił dalej kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego. Prowadząca rozmowę dziennikarka Radia Łódź zauważyła, że ekspertyzy byłego ministra kultury jednak dla PKN powstawały, co Waldemar Buda skwitował twierdzeniem, że „ponoć były (one) warte jedną dziesiątą ceny, którą pobierał z Orlenu”.



Poseł PiS pytany był też o polityczną przyszłość Obajtka i jego prawdopodobny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Buda uchylił się jednak od odpowiedzi. — Jestem szeregowym parlamentarzystą, ja tego nie rozstrzygam, ale też nie kwestionuję takich decyzji, które są podejmowane w sprawie list. Poczekajmy jeszcze chwilkę — zaapelował.