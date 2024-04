Pogoda na majówkę – sobota (4 maja)

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), sobota miejscami będzie deszczowa. We wschodniej i południowo-wschodniej części Polski możliwe będą również burze. "Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i Podhalu do 23-24 stopni w centrum i na wschodzie; nad morzem od 12 do 14 st." - informuje IMGW. Wiatr ma być zaś słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru osiągać mogą do 60 km/h.

Czytaj więcej Popularne Trendy Polacy mają plany na majówkę. Polska wygrywa z zagranicą, a góry z morzem Plan wyjazdu na majówkę ma czterech na dziesięciu Polaków. Większość będzie podróżować po kraju, najchętniej za cel podróży wybierze góry. Za granicę jedzie się przeważnie do miast. Co trzeci z tych, którzy w ogóle nie wyjadą mówi, że nie ma na to pieniędzy.

Pogody w majówkę – niedziela (5 maja)

W ostatni dzień majówki ma być dość pochmurno. Opady deszczu będą możliwe we wschodniej połowie kraju. Miejscami może także padać intensywnie. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane. Najchłodniej będzie nad morzem oraz na północnym wschodzie – od 12 do 14 stopni Celsjusza. W centrum spodziewać się można około 20 stopni, najcieplej będzie na zachodzie – do 24 st. Celsjusza – podaje IMGW.

W niedzielę wiatr ma być słaby, na zachodzie zmienny.

Prognoza pogody na majówkę PAP

IMGW: Prognoza pogody na majówkę (1-5 maja):

Środa (1 maja):