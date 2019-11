Pawłowicz: Morda to morda, a nie wulgarne słowo Krystyna Pawłowicz Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Morda to jest morda, to nie jest żadne słowo wulgarne pod adresem pani Gasiuk-Pihowicz - mówiła podczas przesłuchania kandydatów do TK przed sejmową komisją sprawiedliwości kandydatka PiS Krystyna Pawłowicz. "Czy strony na posiedzeniach TK będą się mogły do siebie zwracać tradycyjnym, polskim "morda w kubeł”?" - kpi Roman Giertych.