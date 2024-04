Zbigniew Rau wypomina ministrom rządu Donalda Tuska, że "chcą objąć dochodowe mandaty" w PE

Prasa donosi,. ze sam pan minister również wolałby pracować za lepszą pensję dla UE niż dla polskiego rządu Zbigniew Rau o Radosławie Sikorskim

- Prezentowanie aspiracji do dobrze opłacanych stanowisk w instytucjach europejskich jako kryterium skuteczności w polityce europejskiej oznacza w praktyce nie co innego jak to, że traktuje się beneficja kilku własnych kolegów, za to... za które można płacić interesami Polski, a więc całej naszej wspólnoty narodowej — oskarżał Rau.



- Skoro bowiem sprowadza się do stanowisk w instytucjach europejskich cały interes kraju, to inni wystawili za to Polsce rachunek. Za iluzję i prywatne benefity kilku luminarzy płacimy my wszyscy — dodał.



W 2019 roku z rządu Mateusza Morawieckiego odeszła, w związku z objęciem mandatu eurodeputowanej m.in. wicepremier Beata Szydło, a także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, a także minister edukacji narodowej Anna Zalewska, czy szef MSWiA Joachim Brudziński.