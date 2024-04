To wszystko stanowi część projektu „silnej Polski w silnej Europie”, jaki zdaniem Sikorskiego będzie forsował rząd Donalda Tuska. W obecnych realiach Warszawa popiera projekt przekształcenia Unii w „geopolitycznego gracza”, który staje się potęgą już nie tylko gospodarczą, ale także polityczną. W ten sposób szef polskiej dyplomacji, który przemawiał na dwie godziny przed programowym wystąpieniem Emmanuela Macrona w sprawie przyszłości Unii, bardzo zbliżył się do francuskiego postrzegania integracji europejskiej.

Mateusz Morawiecki nie znalazł czasu, aby wysłuchać szefa MSZ

Minister Sikorski radził też przygotować się do momentu, kiedy nasz kraj stanie się płatnikiem netto do budżetu Brukseli. Podkreślił, że i w tym przypadku członkostwo w UE nawet ograniczone w ten sposób będzie korzystne, bo dzięki przynależności do jednolitego rynku nasz kraj może znacznie łatwiej rozwijać potęgę gospodarczą.

W marcu 2023 roku w Heidelbergu Mateusz Morawiecki proponował budowę „Europy narodów”. To jakby cofnięcie zegarów integracji o sześć dekad do epoki Charlesa de Gaulle'a. W czwartek były premier nie znalazł czasu, aby wysłuchać exposé Sikorskiego. Byłoby jednak dobrze, aby PiS ustosunkował się do wizji obecnego szefa MSZ, jeśli nie chce pozostać na „dziecięcym” etapie członkostwa w Unii.