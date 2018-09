Aplikacje medyczne są coraz bardziej zautomatyzowane i inteligentne

Automatyzacja diagnostyki, analiza dokumentacji i poszukiwanie nowych leków – to tylko niektóre z przykładów wykorzystania sztucznej inteligencji w służbie zdrowia.

Do 2020 r. wartość rynku inteligentnych aplikacji przekroczy 40 mld dolarów – prognozuje firma badawcza IDC. Z kolei globalne nakłady na systemy kognitywne i sztuczną inteligencję sięgną tylko do końca tego roku 19 mld dolarów. Dynamiczny rozwój zaawansowanych algorytmów, lepszy dostęp do danych i coraz większa moc obliczeniowa otwierają możliwości, o jakich jeszcze kilka lat temu nikt nawet nie myślał. Są szansą na poprawę jakości usług w wielu segmentach, m.in. w medycynie.

Jednym z najbardziej znanych przykładów zastosowania sztucznej inteligencji w tym obszarze jest komputer IBM Watson, pomagający lekarzom w podejmowaniu decyzji. Jest w stanie błyskawicznie porównać dane konkretnego pacjenta z adekwatnymi informacjami o wynikach i przebiegu choroby innych, co pomaga znaleźć optymalną ścieżkę leczenia.

Rośnie też rynek chatbotów, czyli wirtualnych asystentów. Jeszcze w ubiegłym roku jego wartość szacowano na nieco ponad 250 mld dolarów. W 2024 r. będzie już wart 1,3 bln dolarów – prognozuje Global Market Insights. Chatboty znajdują zastosowanie również w medycynie. Juniper Research szacuje, że ich wdrożenie w bankowości, handlu detalicznym oraz branży medycznej pozwoli na łączne oszczędności rzędu 11 mld dolarów rocznie oraz 2,5 mld godzin, których nie stracą pracownicy wyręczani przez wirtualnych asystentów.

Niedawno świat obiegła informacja o bocie brytyjskiego startupu Babylon Health, który „przystąpił" do egzaminu końcowego Royal College of General Practitioners, zdawanego przez lekarzy stażystów z Wielkiej Brytanii. Jak podaje serwis BBC, wirtualny asystent uzyskał aż 81 punktów, podczas gdy średnia dla „prawdziwych" zdających z lat 2012–2017 wynosiła 72 punkty. Royal College of General Practitioners sceptycznie podeszło do tej informacji i podkreśliło, że pytania egzaminacyjne uczelni nie są dostępne publicznie.

Ostatnio głośno zrobiło się również o urządzeniu opracowanym przez rosyjską firmę Endurance – jej bot został zaprojektowany do czatowania z pacjentami cierpiącymi na chorobę Alzheimera. Może również identyfikować odchylenia od normy w prowadzonych rozmowach i, działając w modelu chmurowym, przekazywać je szybko lekarzom oraz krewnym.

Algorytmy sztucznej inteligencji wykorzystują też twórcy AlkyRecovery, czyli polskiej aplikacji mobilnej, wspierającej walkę z nałogiem osób uzależnionych od alkoholu. Rozwiązanie umożliwia ocenę prawdopodobieństwa złamania abstynencji i proponuje optymalne rozwiązania terapeutyczne. Wnioski wyciąga na podstawie danych, zaczerpniętych z zachowania danej osoby, treści audio, wideo, opasek telemedycznych i serwisów społecznościowych.

Możliwości systemów bazujących na sztucznej inteligencji są potężne, ale eksperci zalecają też ostrożność: konieczne jest spełnienie minimum kilku warunków, aby technologia rzeczywiście przyniosła korzyści. Eksperci z firmy SAS wskazują na trzy kluczowe. Pierwszym jest zapewnienie dobrej jakości danych. Jeżeli jest ich zbyt mało lub są nieprawdziwe, system będzie prezentował błędne rezultaty. W medycynie skutki takiej sytuacji mogłyby być tragiczne. Drugą kwestią jest odpowiedni nadzór, a trzecią przewidywanie skutków działania sztucznej inteligencji – innymi słowy należy upewnić się, że systemy działają nie tylko efektywnie, ale postępują również zgodnie z zasadami etyki, a cele, które przed nimi stawiamy, nie wykluczają się.