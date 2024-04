Rusza 17. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA

Poza Konkursem Głównym oraz Konkursie Polskich Filmów Fabularnych, widzowie 17. Mastercard OFF CAMERA będą mogli zobaczyć filmy w następujących sekcjach: Na granicy (Partnerem sekcji jest wyborcza.pl), Czarne owce (Partnerami sekcji są SEXEDPL i Vogue), Girl Power! (Partnerem sekcji jest Bank BNP Paribas), W słusznej sprawie (Partnerami sekcji są Rzeczpospolita oraz rp.pl), Festiwalowe Hity (Partnerami sekcji są RMF Classic oraz Forum Designu x OPTISOFA) oraz Amerykańscy Niezależni (Partnerem sekcji jest Galeria Krakowska).

W tym roku seriale ponownie będą miały swoje święto podczas Mastercard OFF CAMERA. Krakowskie wydarzenie serialowe Storytellers odbywa się w dniach 27-29 kwietnia. W jego trakcie będzie można zobaczyć takie seriale jak: „The Office PL 3”, „Prosta sprawa”, „Krew”, „Zdrada”, „Brygada (B.R.I.)”. „Klara”, a także wysłuchać paneli, w których gośćmi będą: Helena Englert, Katarzyna Gałązka, Mateusz Dymidziuk, Kamil Piotrowski, Kuba Rużyłło, Łukasz Sychowicz, Mateusz Zimnowodzki, Cyprian T. Olencki, Piotr Adamczyk, Magdalena Wieczorek, Weronika Humaj, Piotr Adamczyk, Magdalena Wieczorek, Piotr Żurawski, Marta Malikowska, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Basia Żelazko, Kamila Czaja, Vanessa Aleksander, Kamil Kula, Małgorzata Foremniak, Dobromir Dymecki, Juliusz Chrząstowski, Tamara Aagten-Margol, Anna Karczmarczyk, Marieta Żukowska.

Widzowie podczas 17. Mastercard OFF CAMERA będą mogli obejrzeć filmy także w aż trzech kinach plenerowych: przy Galerii Krakowskiej (Partnerem kina plenerowego jest Galeria Krakowska), na Placu Szczepańskim (Partnerem kina plenerowego jest Bank BNP Paribas) oraz po zeszłorocznym sukcesie i wspaniałym odbiorze - w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (Partnerem kina plenerowego jest Alpro). Największe filmowe hity, m.in. „Najgorszy człowiek na świecie” (reż. Joachim Trier), „Chłopiec z niebios” (reż. Tarik Saleh), „Yang” (reż. Kogonada), „Reality” (reż. Tina Satter), „Poprzednie życie” (reż. Celine Song”), czy „Aftersun” (reż. Charlotte Wells) będzie można obejrzeć w dniach od 26 kwietnia do 4 maja 2024 roku, przy czym kino w Ogrodzie Botanicznym będzie działać w tylko w dniach od 1 do 3 maja. Na wszystkie pokazy wstęp wolny.

OFF CAMERA PRO INDUSTRY to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu polskiej branży filmowej. Jak co roku w Krakowie spotkają się polscy i międzynarodowi twórcy, by porozmawiać o realiach pracy w branży, aktualnych trendach i nowych możliwościach. OFF CAMERA PRO INDUSTRY odbędzie się w dniach 30 kwietnia – 2 maja w Stradom House, przy ulicy Stradomskiej 12-14.

3 maja 2024 roku o godzinie 19.00 w Kinie Kijów odbędzie się pokaz specjalny filmu „Dyrygent” w reżyserii Andrzeja Wajdy ze specjalnym udziałem Andrzeja Seweryna, który w rozmowie z Grażyną Torbicką opowie o współpracy z Andrzejem Wajdą, który patronuje Krakowskiej Nagrodzie Filmowej Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym „Wytyczanie Drogi”. Partnerem pokazu specjalnego filmu „Dyrygent” jest Bank BNP Paribas.

Codziennie od piątku 26 kwietnia do niedzieli 5 maja Maks Behr poprowadzi OFF NA MAKSA – czyli otwarte dla publiczności wywiady z gwiazdami Festiwalu. W tym roku widzowie będą mogli posłuchać rozmów z Dobromirem Dymeckim, Maciejem Musiałowskim, Katarzyną Gałązką, Heleną Englert, Piotrem Adamczykiem, Anną Szymańczyk, Gabrielą Muskałą, Sebastianem Delą, Magdaleną Dwurzyńską, Piotrem Żurawskim, Mateuszem Więcławkiem, Bogusławą Schubert, Martą Nieradkiewicz, Magdaleną Cielecką, Andrzejem Sewerynem, Jakubem Zającem, Pauliną Walendziak, Jędrzejem Bigosińskim, Kamilą Urzędowską, Izą Kuną, Katarzyną Warnke, Pawłem Maśloną, Bartoszem Bielenią, Karoliną Bruchnicką, Michałem Sikorskim, Magdaleną Różdżką oraz Janem Holoubkiem. Spotkania odbędą się w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej.