Najbardziej oczekiwany serial „Sto lat samotności” doczekał się premiery

Na czele zespołu scenarzystów stanął portorykański dramaturg José Rivera, znany jako autor scenariusza takich filmów jak „Dzienniki motocyklowe”, „33” i „W drodze”. – Cel, jaki przyświecał nam, scenarzystom, to wierne oddanie ducha powieści, podkreślenie złożoności Kolumbii, przemocy, dynamiki relacji rodzinnych, klątw i powtarzalności losów – wyjaśnia jedna ze scenarzystek Natalia Santa. – Marquez wykorzystuje realizm magiczny i połączenie wydarzeń z przyrodą w taki sposób, by pokazać nasze osamotnienie. My, Kolumbijczycy, walczymy z przeciwnościami losu, popadając w szaleństwo.

Poszukiwania miasteczka Macondo

Scenariusz rodził się w symbiozie z działaniami przygotowawczymi do produkcji serialowej. Kiedy scenarzyści widzieli na własne oczy powstające i rozrastające się Macondo, lepiej rozumieli, jak scenografia musi wpasować się. w każdą proponowaną przez nich scenę. Owo miasto odgrywa przecież kluczową rolę w powieści

„Sto lat samotności” zaczyna się od tego, że José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán pobierają się wbrew woli rodziców, opuszczają swoją wioskę i wyruszają na poszukiwanie nowego domu. Znajdują je w końcu przy prehistorycznej skale na brzegu rzeki. To utopijne miasteczko, które nazywają Macondo. Kolejne pokolenia roku Buendíów odciśnie piętno na historii miasteczka wstrząsanego obłędem, niemożliwą miłością, brutalną i bezsensowną wojną i lękiem przed klątwą, która skazuje je, nieubłaganie, na sto lat samotności.

Realizatorzy serialu także długo szukali swojego Macondo, by miało taki krajobraz i klimat, jak Marquez przedstawił w swojej powieści. Musiało to być ciepłe miejsce, w którym można kręcić szerokie sceny, ale zarazem takie, do którego dało się dostać zarówno drogą lotniczą, jak i lądową, aby przewieźć ludzi i sprzęt. Musiało mieć infrastrukturę mieszkalną, gdzie mogło zamieszkać ponad tysiąc członków osób ekipy. Miejsce takie znaleziono w kolumbijskim regionie Tolima i tam wybudowano filmowe Macondo.