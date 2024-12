Prof. Rafał Chwedoruk: Na konflikcie o TVN i Polsat najbardziej zyska prawica

Prof. Chwedoruk uważa, że na konflikcie o telewizje najbardziej zyska prawica. – Dla niej sukcesem już jest sam fakt zaistnienia takiego sporu – wyjaśnia. – PiS jest pogrążony w kryzysie, który spowodował zamknięcie się w tych samych kręgach wyborców i w tych samych ideach. Trzeba pamiętać, że była to formacja, która nie miała nigdy prostych relacji z prywatnymi mediami – przypomina.

Prof. Chwedoruk zauważa też, że Donald Tusk musi się liczyć z opiniami zza oceanu. – Historia po zwycięstwie Donalda Trumpa znacznie przyspieszyła – ocenia. – To są rzeczy, o których nikomu się nie śniło do niedawna. Jeśli rządzącym nawet uda się obronić taką decyzję, to i tak zyskuje na tym głównie prawica. Zwłaszcza, że na pewne sprawy w tej chwili patrzymy przez pryzmat wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jednak na horyzoncie widać jej koniec i argument „Ad Putinum” może wkrótce osłabnąć i być mało czytelny dla większości elektoratu – dodaje.

Próba cenzury zawsze wzmocni prawicowych populistów

Dodaje, że taka decyzja będzie dla rządzących niekomfortowa. – Część wyborców będzie oczekiwała zdecydowanych działań politycznych – twierdzi. – Główny nurt koalicji rządowej wywodzi się jednak z tradycji przyznającej prymat racjom ekonomicznym, poza tym z obrony pluralizmu koalicja rządząca stworzyła istotny element swojej tożsamości – wyjaśnia.

Zwraca też uwagę, że podmiotami takich działań często są prywatne firmy w skali globalnej. – Próba cenzury zawsze wzmocni prawicowych populistów, którzy wtedy dostaną prawdziwy oręż – przestrzega prof. Chwedoruk. – Wystarczy przypomnieć, ile PO kosztowały protesty ws. ACTA. W Polsce były one spektakularne i masowe. Tym razem koalicja rządząca może też stracić, bo niekoniecznie z działaniami ocenianymi przez część obywateli jako cenzura będzie jej do twarzy – dodaje.