Żegnają Stanisława Tyma. "Najlepszy prezes naszego klubu"

W wieku 87 lat zmarł Stanisław Tym, autor tekstów, aktor, reżyser, a także dyrektor teatrów. Masową popularność zdobył jako prezes Ryszard Ochódzki w filmach „Ryś”, „Rozmowy kontrolowane” i „Ryś”. Był również felietonistą „Rzeczpospolitej”.

Reklama

Czytaj więcej Kultura Nie żyje Stanisław Tym, świat bez niego będzie smutniejszy W wieku 87 lat zmarł Stanisław Tym, autor tekstów, aktor, reżyser, a także dyrektor teatrów. Masową popularność zdobył jako prezes Ryszard Ochódzki w filmach „Miś”, „Rozmowy kontrolowane” i „Ryś”. Był również felietonistą „Rzeczpospolitej”.

Wybitnego aktora, reżysera i autora tekstów żegnają politycy i ludzie świata kultury.

„Stanisław. Staszek. Tak chciałaby się napisać coś w jego stylu, coś co jego odejście jakoś rozchmurzy , ale nic takiego nie przychodzi do głowy. Jego filozoficzne poczucie humoru wzbogacało nas przez tyle lat.. Żył między sceną i swoim kawałkiem ziemi na Suwalszczyźnie. Jego błyskotliwa inteligencja to dar a jednocześnie jakiś rodzaj obciążenia, jak nieustanne myśli, które nie dają spokoju. Czekaliśmy na każdy jego felieton, udostępnialiśmy sobie, czytaliśmy, żeby spojrzeć na wszystko jego oczami. Staszku, byłeś czułym przyjacielem, już nie zadzwonisz, pusto bardzo po Tobie” - napisała Joanna Szczepkowska.