„Emilia Perez” z największą liczbą nominacji do Złotego Globu

Nominacje do Złotych Globów w kategorii filmu dramatycznego poza „Brutalistą” „Konklawe” dostały: „A Complete Unknown”, „Diuna. Część druga”, „Nickle Boys” oraz „September 5”.

Czytaj więcej Plus Minus „Konklawe”: Efektowna bajka o konklawe Polityka potrafi być fascynująca, ale i niesamowicie brudna, o czym przypomina filmowa adaptacja głośnej powieści Roberta Harrisa.

W kategorii musicalu lub komedii listę najlepszych tytułów, obok „Emilii Perez” uzupełniają „Anora”, „Challenders”, „Prawdziwy ból”, „Substanja” oraz „Wicked”.

Na liście nominowanych reżyserów obok Audiarda, Corbeta i Bergera są: Payal Kapadia („All we Imagine as Light”), Sean Baker („Anora”) oraz Coralie Fargeat („Substanja”).

Sukces Magnusa von Horna

Wielki, zasłużony sukces odniósł Magnus von Horn. Jego „Dziewczyna z igłą” została nominowana w kategorii filmu zagranicznego, obok „Emilii Perez”, „All We Imagine as Light”, „I’m Still Here”, „Nasienia świętej figi” oraz „Vermiglio”.