Harry Potter: The Exhibition – wystawa dla miłośników kultowej serii filmów

– Cieszymy się, że możemy po raz pierwszy zaprezentować wystawę Harry Potter: The Exhibition w Europie Środkowej. Istnieje powód, dla którego wybraliśmy właśnie Polskę. Postrzegamy to miejsce jako kraj z niesamowicie oddaną społecznością fanów Harry'ego Pottera, co czyni go idealnym miejscem do wdrożenia tego magicznego projektu — mówi Tom Zaller, prezes firmy Imagine, współorganizatora wystawy. – Ta wystawa celebruje magię tworzenia filmów o Harrym Potterze bardziej niż jakiekolwiek inne wydarzenia — bez względu na to, czy jesteś lojalnym fanem Harry'ego Pottera, czy dopiero uczysz się magii, na tej wystawie znajdziesz coś dla siebie – dodaje.

Najważniejsze atrakcje wystawy Harry Potter: The Exhibition

Komnata „od książki do ekranu” to świadectwo pierwszego wydania Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego – książka zamknięta jest w skarbcu Gringott. Od niej rozprzestrzenia się magia inspirujących filmów i zaklęcia cytatów literackich, które zaczarują gości historią od razu po wejściu na wystawę.

„Zamek Hogwartu” zaoferuje pokazy multimedialne z kultowymi elementami świata magii, takimi jak Bijąca Wierzba, Dementorzy, a nawet Mapa Huncwotów, na której goście zobaczą swoje imiona.Komnata „Wielka Sala” to przestrzeń, która pozwoli odwiedzającym doświadczyć magicznych momentów w murach kultowej architektury.

Komnata „Domy Hogwartu” to jeden z najważniejszych punktów wystawy. Pozwoli przybywającym magikom doświadczyć szczególnych chwil z domem Hogwartu, który wybiorą podczas rejestracji na wydarzenie. Nawet jeśli odwiedzający zechcą odkrywać tylko jeden dom, wystawa umożliwi im poznanie każdego dzięki pomocy Tiary Przydziału. To magiczne stworzenie można sfotografować na tle witraży z herbami poszczególnych domów.

Komnata „Sale lekcyjne Hogwartu” będzie pełna kultowych rekwizytów, stworzeń i kostiumów. Uczestnicy wystawy będą mogli wziąć udział w magicznych lekcjach i grać za pomocą cyfrowych ekranów dotykowych, które ujawnią sekrety kulis filmu. Odwiedzający będą mieli szansę warzyć mikstury w klasie eliksirów, przewidzieć przyszłość na zajęciach z wróżbiarstwa, zasadzić mandragorę w cieplarni, a także spróbować swoich sił w walce z Boginem i czarną magią z wykorzystaniem swojej cyfrowej różdżki.