Chodzi o replikę Miecza Godryka Gryffindora naturalnych rozmiarów. Mające 86 cm ostrze, przymocowane do drewnianej tablicy, było sprzedawane w Japonii od maja 2023 roku do końca kwietnia tego roku. Miecz imitował broń, którą Harry Potter zabił bazyliszka.



W Japonii sprzedano ok. 350 replik miecza z Harry'ego Pottera. Teraz ich nabywcy proszeni są o zwrot

W listopadzie miłośnicy serii książek J.K. Rowling dowiedzieli się jednak, że nie będą już mogli kupować tego kolekcjonerskiego przedmiotu, ponieważ miecz jest na tyle ostry, że w Japonii, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi być traktowany jak prawdziwa broń.



W Japonii sprzedano wcześniej ok. 350 replik miecza. Każda z nich kosztowała 30 tysięcy jenów (ok. 800 złotych).



Miecz był sprzedawany w otwartym w 2023 roku obiekcie Warner Bros. Studio Tour Tokyo: The Making of Harry Potter. W obiekcie tym, pierwszym tego typu studiu w Azji, można pojawić się na planach filmowych, nawiązujących do scenografii z serii o Harrym Potterze, takich jak Wielka Sala, Ulica Pokątna czy peron 9 3/4, z którego odjeżdżało się do Hogwartu.