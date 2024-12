Rysowniczka Aleksandra Rogala w U-jazdowskim

Jej rysunki są sposobem komunikacji, jak i formą spontanicznej artystycznej ekspresji.

Także w 2023 roku jej portrety prezentowało warszawskie Muzeum Karykatury w Lengrenówce. I tam zwracano uwagę, że to, co artyści latami wypracowują, czego poszukują, czym się inspirują, u niej zdaje się być naturalne. Jej rysunki mają rozpoznawalny styl, a portrety są bardzo konsekwentnie osadzone w wypracowanej przez nią estetyce, pozornie minimalistycznej, a zarazem zaskakującej niewyczerpaną inwencją.

Animacja z Jedynką

Rysowniczka stworzyła też intrygującą postać pół fikcyjną, pół realną - Jedynkę, być może własne alter ego, ukryte w surrealistycznej projekcji. Narysowała kilkadziesiąt historyjek z udziałem Jedynki. Z wybranych prac powstał potem film animowany. Jego współautorką jest Marta Sierocka-Rogala, mama artystki, które dopełniła go oszczędną narracją. Tak powstała znakomita wizualnie animacja „Historyjka o Jedynce” z inspirującym komentarzem. Całość to metaforyczna opowieść o zniewoleniu, dobru i złu, pragnieniu wolności. Praca została nagrodzona w 2021 roku w konkursie Galerii Narodowej Zachęta i British Council „Europe Beyond Access" („Historyjki o Jedynce” mają także wersję książkową.)

Aleksandra Rogala ma też na Instagramie wirtualną galerię: @kobieta_na_krancu_spektrum. Można tam obejrzeć jej prace oraz filmy pokazujące, jak tworzy. W tym roku otrzymała stypendium ZAiKS.

Granica miedzy sztuką profesjonalną i nieprofesjonalną bywa trudno uchwytna. Precyzyjna wyrazista kreska Aleksandry Rogali może budzić skojarzenie z rysunkami Franciszki Themerson, wybitnej awangardowej artystki XX wieku, chociaż nie ma tu mowy o świadomych nawiązaniach.

Wystawa rysunków Aleksandry Rogali w U-jazdowskim trwa od 12 do 15 grudnia w ramach programu „Otwieramy się!”, przedstawiającego artystyczne projekty wyłonione w otwartym naborze.