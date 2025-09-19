Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 19.09.2025 16:02 Publikacja: 19.09.2025 15:33
Wystawa w Musée Granet „Cézanne w Jas de Bouffan” koncentruje się na lokalnych inspiracjach, miejscach, pracowniach Paula Cézanne’a. Potrwa jeszcze do 12 października
Foto: Manuel Cohen via AFP
Wiem parę rzeczy o jego ostatnich latach, gdy był już stary i wynędzniały, a dzieci prześladowały go codziennie w drodze do atelier, rzucając kamienie jak za złym psem. Jednak wewnątrz, w głębi był on przecudowny”. Tak pisał Rainer Maria Rilke w 1907 r. w listach do żony, rok po śmierci Paula Cézanne’a. Trwała właśnie retrospektywna wystawa jego obrazów – pierwsza, dzięki której mogła go poznać szersza publiczność – w Salonie Jesiennym w Paryżu. Za życia sława mistrza z Aix-en-Provence była ograniczona do kilkorga przyjaciół i nielicznych artystów, którzy go odwiedzali i czerpali inspirację z jego malarstwa. Po owej wystawie z 1907 r. znaczenie Cézanne zaczęło rosnąć bardzo szybko, aż po uznanie go za jednego z „ojców sztuki nowoczesnej”.
