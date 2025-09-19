Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Paul Cézanne w Prowansji: śladami mistrza nowoczesnego malarstwa

Lubił zwyczajne życie, prostą prowansalską kuchnię i pejzaż. Malując aleje kasztanowców, owoce, ciągle ten sam wazon, dom i widok za nim, rejestrował niezmienność istnienia. Rok 2025 Francuzi obchodzą jako rok Paula Cézanne’a, a w jego rodzinnym Aix-en-Provence jeszcze przez parę tygodni można oglądać monograficzną wystawę artysty.

Publikacja: 19.09.2025 15:33

Wystawa w Musée Granet „Cézanne w Jas de Bouffan” koncentruje się na lokalnych inspiracjach, miejsca

Wystawa w Musée Granet „Cézanne w Jas de Bouffan” koncentruje się na lokalnych inspiracjach, miejscach, pracowniach Paula Cézanne’a. Potrwa jeszcze do 12 października

Foto: Manuel Cohen via AFP

Zofia Jabłonowska-Ratajska

Wiem parę rzeczy o jego ostatnich latach, gdy był już stary i wynędzniały, a dzieci prześladowały go codziennie w drodze do atelier, rzucając kamienie jak za złym psem. Jednak wewnątrz, w głębi był on przecudowny”. Tak pisał Rainer Maria Rilke w 1907 r. w listach do żony, rok po śmierci Paula Cézanne’a. Trwała właśnie retrospektywna wystawa jego obrazów – pierwsza, dzięki której mogła go poznać szersza publiczność – w Salonie Jesiennym w Paryżu. Za życia sława mistrza z Aix-en-Provence była ograniczona do kilkorga przyjaciół i nielicznych artystów, którzy go odwiedzali i czerpali inspirację z jego malarstwa. Po owej wystawie z 1907 r. znaczenie Cézanne zaczęło rosnąć bardzo szybko, aż po uznanie go za jednego z „ojców sztuki nowoczesnej”.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
W „Tampopo” (1985) talerz gorącej zupy w przydrożnym barze jest celem podróży bohaterów, a zarazem p
Plus Minus
Kino, które smakuje. Jak jedzenie na ekranie karmi zmysły i wyobraźnię
Protest rolników w Rzeszowie w październiku 2020 r.
Plus Minus
„Piątka dla zwierząt” – ustawa, która wstrząsnęła PiS i wciąż dzieli polityków
Ahmad Masud w rozmowie z „Plusem Minusem” przytacza słowa swego ojca: „Prawo do wolności trzeba sobi
Plus Minus
Syn Lwa Pandższiru: Talibowie to brutalna mniejszość
Tomasz P. Terlikowski: Realizm Leona XIV
Plus Minus
Tomasz P. Terlikowski: Realizm Leona XIV
Działacze Świetlistego Szlaku mieli uczyć się na swoich błędach i stawać się coraz lepszymi komunist
Plus Minus
Początki terroru: jak rodziła się maoistyczna rewolucja w Andach
Reklama
Reklama
e-Wydanie