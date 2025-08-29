Nie ma słów, ale w niczym nie przeszkadza jej to posiadać języka. I to takiego, że pisząc o nim można nabawić się kompleksów. My musimy używać słów, ona ma do dyspozycji coś dużo więcej. Kolory, zapachy, rytmy – układa z nich zdania tak wielokrotnie złożone i niejednoznaczne, że zrozumieć choć jedno z nich może być zadaniem na całe życie. Chyba że mamy akurat pod ręką tłumacza.