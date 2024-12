Europejskie Nagrody Filmowe: „Emilia Perez” bierze wszystko

Za najlepszą rolę męską członkowie Europejskiej Akademii Filmowej uhonorowali nowicjusza Abou Sangare, który w „Souleyman’s Story” zagrał gwinejskiego emigranta zarabiającego na życie na paryskich ulicach. To zaskoczenie, bo wydawało się, że faworytem w tej kategorii jest Ralph Fiennes, który stworzył wspaniałą kreację w „Konklawe”.

Warto zaznaczyć, że dwie tzw. Excellence Awards odebrali współpracownicy Magnusa von Horna przy duńsko-polskim filmie „Dziewczyna z igłą” – dusznej i przejmującej opowieści o kobietach pozbawionych praw, zbrodni, tragicznych reperkusjach wojny. Jagna Dobesz została nagrodzona za najlepszą scenografię, a Frederikke Hoffmeier za muzykę.

Polityka na gali Europejskich Nagród Filmowych

Tegoroczna uroczystość miała wiele akcentów politycznych. Już otwierając galę Juliette Binoche, prezydentka Europejskiej Akademii Filmowej, przypomniała, że kino powinno być otwarte na różnice. „Europejska Akademia Filmowa jest wielkim symbolem tego marzenia. W naszym artystycznym spotkaniu są razem Palestyna, Izrael, Ukraina, Rosja, Turcja, Gruzja i wiele innych krajów. Chcemy dzielić się naszą pracą z empatią i szacunkiem”.

Nagrodę za najlepszy dokument wręczył białoruski filmowiec i aktywista Andriej Gnyot, który uciekł z Białorusi do Serbii. Europejska Akademia Filmowa walczyła w tym roku, aby zapobiec jego ekstradycji, o którą wystąpiła Białoruś. „Dzięki listom otwartym od europejskiej społeczności filmowej, zostałem uwolniony. Nie możecie sobie nawet wyobrazić mojej wdzięczności. Uratowaliście mi życie, dzięki wam jestem teraz tutaj” – mówił białoruski dysydent. W kategorii dokumentu nagrodę zdobył „No Other Land” o tragedii wiosek w Masafer Yatta. To historia palestyńskiego aktywisty, który łączy siły z izraelskim dziennikarzem śledczym, by walczyć z izraelską polityką wysiedlania z Zachodniego Brzegu Palestyńczyków, którzy pozostają bez dachu nad głową.

Paletsyńsko-izraelska ekipa reżyserska (Yuval Abraham, Rachel Szor, Basel Adra i Hamdan Ballal) przez kilka lat dokumentowała niesprawiedliwości, z jakimi codziennie spotykają się Palestyńczycy, zakończone dramatycznymi wydarzeniami jesienią 2023 roku. „No Other Land”, co warto zaznaczyć jest koprodukcją norweską. Ze zwycięzcami Akadenia łączyła się na zoomie. „Bardzo trudno świętować nagrodę w czasie, gdy popełniane jest ludobójstwo na moim narodzie" – powiedział Azra, a Abraham zwrócił się do rządów europejskich: „Nie wystarczy domagać się zawieszenia broni. Należy nałożyć zawieszenie broni." Kiedy skończyli przemówienie, w audytorium rozległ się okrzyk "Wolna Palestyna". Można tylko westchnąć, że międzynarodowa społeczność upomina się o Palestynę, a wojna, która toczy się od ponad 1000 dni tak blisko, w Ukrainie, zaczyna Europejczykom powszednieć.