Gość "Plusa Minusa" poleca. Adrian Bednarek: Premiera jak małe święto

Obecnie jestem w trakcie lektury „Strzępów” Breta Eastona Ellisa. Książka ma ok. 750 stron, więc jeszcze jej nie skończyłem, ale zdecydowanie polecam. To jeden z moich ulubionych autorów, a ponieważ rzadko publikuje, każda jego książka jest dla mnie małym świętem. „Strzępy” mają wszystko, co lubię: seryjnego mordercę, środowisko Hollywood w latach 80. oraz wiele ciekawych przemyśleń głównego bohatera. Zdecydowanie polecam.