Nowy świat – stare problemy, czyli dlaczego potrzebujemy Rzeczpospolitej Babskiej

Jako obywatele oczekujemy go również od naszego kraju - Rzeczpospolitej. Każdy głos, wrzucony do wyborczej urny, ma taką samą wartość niezależnie od statusu społecznego oraz płci. Czy jesteśmy jednak częścią wspólnoty, która w podobnie sprawiedliwy sposób kreuje szanse i możliwości rozwoju dla kobiet i mężczyzn?

W lutym tego roku, GUS zaprezentował wyniki badania "Struktura wynagrodzeń według zawodów za październik 2022 r.", zrealizowanego w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Dzięki temu uzyskaliśmy informację, że wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć, czyli gender pay gap, w Polsce w październiku 2022 wynosił 7,9 %. W sektorze publicznym kobiety zarabiały o 3,7 % mniej za godzinę pracy od mężczyzn, natomiast w sektorze prywatnym o 13,9 %. Należy podkreślić, iż zgodnie z danymi opublikowanymi w przygotowanym przez PwC rankingu - Women In Work Index 2023, luka płacowa w Polsce na przestrzeni ostatnich lat uległa zmniejszeniu, ale w dalszym ciągu pozostaje widocznym problemem. Niekorzystne zróżnicowanie wynagrodzeń to jednak tylko jedno z wielu wyzwań, z którymi muszą mierzyć się kobiety w życiu zawodowym i prywatnym. Trudności związane z aktywizacją zawodową matek chcących powrócić do pracy, mocno ograniczony głos kobiet w debacie publicznej, uprzedzenia i stereotypy…. Mimo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, wspomniane problemy niezmiennie

towarzyszą kobietom na różnych etapach życia i kariery. Świadomi powyższych wyzwań są również studenci i studentki, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową i chcą aktywnie uczestniczyć w debacie na temat nierówności na rynku pracy. Właśnie dlatego, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii Politycznej przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wyszli z inicjatywą projektu „Rzeczpospolita Babska”. Jest to kilkudniowa konferencja poświęcona w całości roli kobiet w przestrzeni publicznej - w świecie nauki, biznesu i polityki. Spotkania mają formę paneli dyskusyjnych, wywiadów, prelekcji, warsztatów i odbywają się na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Realizowany już od kilku lat projekt ma na celu przybliżyć uczestnikom wyzwania, z którymi muszą mierzyć się kobiety w życiu zawodowym, skłonić do dyskusji nad poprawą sytuacji kobiet na rynku pracy oraz stworzyć platformę do swobodnej wymiany poglądów na tematy związane z nierównościami społecznymi. Ubiegła edycja „Rzeczpospolitej Babskiej” odbyła się pod hasłem “Od wyzwań do możliwości” i skupiła się na kwestiach takich jak: reprezentacja kobiet w świecie IT, sytuacja i perspektywy imigrantek w Polsce, problem tzw. „szklanego sufitu” oraz istota feminatywów. Wywiad z dr Kornelią Oblińską poruszył temat kariery kobiet w służbach mundurowych, a warsztat z Tetianą Rak przybliżył życie Ukrainek w obliczu wojny. Wśród zaproszonych prelegentek i prelegentów znaleźli się również: dr Joanna Clifton-Sprigg, Maciej Makselon, Laura Kwoczała, Arina Shadiy, Marzena Pilarz-Herzyk, Jan Gromadzki, Nadia Kurtieva, Ilona Garanty oraz Agata Młynarska.

Tegoroczna edycja „Rzeczpospolitej Babskiej” odbędzie się w dniach 23 – 25 kwietnia 2024 r., ponownie w murach SGH, a jej hasło przewodnie brzmi: „Kobiety w rzeczywistości polityczno - ekonomicznej: stare problemy w nowym świecie.”. Wydarzenie jest bezpłatne i skierowane do wszystkich zainteresowanych. Już pierwszy warsztat, „Echo Kobiecego Głosu: Sztuka Komunikacji w Tłumie”, pełen będzie praktycznych wskazówek: jak zyskać pewność siebie w publicznym wyrażaniu swoich myśli, w jaki sposób skutecznie komunikować swoje idee i z czym wiąże się odkrycie siły własnego głosu. Co więcej, uczestnicy zostaną zapoznani z inicjatywą #IamRemarkable, która ma pomóc kobietom i przedstawicielom innych niedoreprezentowanych grup otwarcie mówić o swoich osiągnięciach w miejscu pracy i poza nią, obalać stereotypy, walczyć ze społecznym wymogiem skromności i burzyć niewidzialne bariery, które wymienione osoby spotykają na swojej drodze. Spotkanie poprowadzą: Agata Zioło - dyrektorka innowacji w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, jedna ze stu najaktywniejszych i najwyżej ocenianych facylitatorek #IamRemarkable na świecie oraz Agnieszka Tomaszewska - facylitatorka #IamRemarkable. Następny punkt programu to panel „Polityka z Kobiecą Twarzą”, podczas którego rozmówczynie podzielą się swoimi doświadczeniami ze świata polityki oraz wdadzą się w dyskusję na różnorodne tematy społeczne. Podczas debaty poruszone zostaną kwestie takie jak: nierówności w systemie opieki zdrowotnej, ujednolicenie wieku emerytalnego, luka płacowa, wyraźna polaryzacja wśród kobiet i mężczyzn młodego pokolenia oraz istota łatwo dostępnej opieki przedszkolnej w kontekście aktywizacji zawodowej matek. Drugi dzień tegorocznej edycji „Rzeczpospolitej Babskiej” otworzy panel zatytułowany „Kobiety mają głos”, którego uczestnicy poddadzą analizie wpływ społeczny akcji profrekwencyjnej "Kobiety na Wybory". Temat rozwiną prelegentki: Sylwia Chrabałowska - założycielka i prezeska Fundacji Moc Kobiet oraz Iweta Opolska – dyrektorka w Biurze Handlu Gazem w PKN Orlen S.A. Hasło przewodnie ostatniego spotkania, „Nie za ładna nie za miła” zainicjuje debatę o zawodowym, profesjonalnym wizerunku kobiety w „męskim świecie”. Czy społeczne oczekiwania względem wizerunku kobiet w miejscach pracy mocno odbiegają od tych stawianych mężczyznom? Czy niewpasowanie się w wygórowane standardy pociąga za sobą konsekwencje, takie jak zmniejszona wiarygodność w oczach klientów i współpracowników? Jaką cenę płacą kobiety łamiące stereotypy? Na te pytania postarają się odpowiedzieć ostatni już goście: Monika Tomaszewska – dyrektorka generalna Pracodawców dla zdrowia, Agnieszka Jadczyszyn – dyrektorka zarządzająca ds. Operacji w mBank S.A. oraz Kamila Luttelmann – dyrektorka ESG i Obszaru Prawnego w LOTTE Wedel.