Dziś warto być naukowcem w Polsce?

Warto, chociażby dlatego, że nauka to jest coś, co pozwala się rozwijać przez całe życie. Daje ona olbrzymią autonomię w stawianiu pytań i sprawia, że ma się głębokie poczucie sensu swoich działań.

Ale czy się opłaca?

Jeśli założymy, że opłacalność uwzględnia też wszystkie inne pozapieniężne czynniki, to tak. Ale powinno się opłacać bardziej. Ta koalicja powinna jako jedno z ambitnych zadań postawić sobie cel, że na koniec kadencji polscy naukowcy będą zarabiać dobre pieniądze, czyli takie, które będą konkurencyjne wobec tego, co oferuje im rynek i inne instytucje naukowe za granicą.

Czyli już za trzy lata?

To powinien być cel strategiczny, jeżeli mamy się rozwijać. Gra idzie o przyszłość, a nie tylko o poparcie w kolejnych wyborach. Choć sądzę, że wyborcy docenią takie strategiczne inwestycje.

Nakłady na naukę u nas to niewiele ponad 1 proc. PKB, a w Stanach Zjednoczonych prawie trzy razy więcej. To przepaść. Kiedy będziemy przeznaczać 2 proc. PKB?

Zgadzam się, to przepaść. Patrząc jednak na zwiększenie nakładów, zmierzamy w stronę wzrostu udziału wydatków na naukę w PKB. Moim zdaniem powinien powstać, ponad politycznymi podziałami, plan wzrostu nakładów na naukę. Plan, który wyraźnie wskaże, w jakim horyzoncie dochodzimy do poziomu 2 proc.

Pan takiej deklaracji nie złoży?

Mogę złożyć nawet deklarację wzrostu nakładów do 3 proc., tylko to nie będzie miało żadnego znaczenia, bo to musi być konsensus ponadpartyjny. Co z tego, że teraz coś zadeklarujemy, jeżeli nie da się dotrzymać słowa. A wzrost tych nakładów jest naprawdę potrzebny. I powszechna zgoda co do tego.

Do jakiego poziomu możemy w takim razie dojść, jeśli chodzi o budżety NCN czy PAN?

Myślę, że – oprócz większych środków, które już wyasygnował rząd – to kwestia poprzesuwania środków. Zrobione zostały oszczędności w kilku instytucjach, m.in. w IPN. Część tych pieniędzy powinna trafić na badania naukowe. Ale jest też kwestia uruchomienia wspólnych programów między NCBR a NCN. Kiedyś, gdy obie instytucje były w orbicie Ministerstwa Nauki, działały takie programy, nazywały się Tango – zapewniały dwa źródła finansowania dla projektów badawczych. Później przeniesiono NCBR i te fundusze odpłynęły bardziej w stronę przemysłu. Ale teraz znów jest dość dobra atmosfera współpracy między NCBR i NCN. Chciałbym, aby nastąpił powrót do Tango. To też jest sposób na zwiększenie środków na badania naukowe.