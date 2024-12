Podcast „Twój Biznes”: Rok nowego rządu – sukcesy i porażki w ocenie biznesu

Czy stary, nieużywany już telefon da się jeszcze jakoś wykorzystać? I czy może on przyczynić się do pomocy najbardziej potrzebującym osobom? Okazuje się, że tak! Już drugi rok T-Mobile i Szlachetna Paczka prowadzą akcję “Stare telefony działają cuda”. W sklepach operatora można oddać do oddać do recyklingu stary – także zepsuty - sprzęt, który często zalega w naszych szafach. AIm więcej telefonów przyniesiemy do recyklingu, tym większą pomoc finansową operator przekaże Szlachetnej Paczce. Gra jest warta świeczki, bo operator może przekazać na szczytny cel nawet 1 000 000 złotych!