Ekonomiści spodziewają się cały czas silnego rynku pracy, z nabrzmiewającym problemem rąk do pracy, a nie bezrobocia, acz z niższą niż w ostatnich dwóch latach dynamiką płac. To spowolnienie wynikać będzie z niższych podwyżek płacy minimalnej i w sektorze publicznym.

Finanse publiczne pod presją. „Tego się nie zatrzyma”

Prognozy ekspertów wskazują też na nieco wolniejsze tempo konsolidacji fiskalnej w dłuższym horyzoncie niż zakłada Ministerstwo Finansów w średniookresowym plan budżetowo-strukturalnym. Po latach 2024–2025 z deficytem sektora finansów publicznych na poziomie około 5,5–5,8 proc., od 2026 r. ma nastąpić już spadek, ale np. w wyborczym 2027 r. deficyt wciąż ma sięgać według średniej prognoz ponad 4 proc. (względem 3,7 proc. w planach rządu).

Zarówno prognozy Ministerstwa Finansów, jak i ekonomistów, wskazują, że w 2026 r. dług publiczny przekroczy 60 proc. PKB. – Tego się już nie zatrzyma, bo finanse publiczne działają inercyjnie. Należy jednak zadbać, żeby to przekroczenie trwało jak najkrócej – mówi Kotecki.

Oto największe zagrożenia dla koniunktury

Nie dziwi, że wśród zagrożeń dla koniunktury gospodarczej w Polsce, tym o potencjalnie największych konsekwencjach jest według ekspertów eskalacja konfliktów geopolitycznych (a dalej słaba koniunktura gospodarcza w najważniejszych gospodarkach oraz spadek konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej polskiej gospodarki).

Tylko nieco mniejszą wagę, za to dużo wyraźnie większe prawdopodobieństwo wystąpienia, ekonomiści przypisują strukturze demograficznej i wyzwaniom polityki migracyjnej. – Czasu już nie ma. Z rynku pracy ubywa i będzie ubywało po 150–200 tys. osób aktywnych zawodowo, których jest bardzo trudno zastąpić – ostrzega Kotecki. Zauważa, że siłę roboczą mogłyby zastąpić inwestycje w kapitał, ale prognozy wzrostu inwestycji nie są krzepiące. – Efektem ubocznym chronicznego braku rąk do pracy będzie dynamiczny wzrost płac, co będzie wyzwaniem dla konkurencyjności przedsiębiorców oraz dla polityki pieniężnej – mówi.