Firmy patrzą z nadzieją w przyszłość, ale uważają rok za stracony

Przedsiębiorców uwiera też brak wicepremiera do spraw gospodarczych, który spinałby w rządzie tematy gospodarcze i był dla nich partnerem do rozmów. – Będziemy mogli powiedzieć rządowi „sprawdzam” po tym, jak w Pałacu Prezydenckim zasiądzie osoba gotowa do współpracy z nim – mówią przedsiębiorcy.

Luźna dyscyplina

Mieszane uczucia mają też ekonomiści oceniający pracę ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Z braku decydenta odpowiedzialnego za gospodarkę to właśnie na nim skupiły się nadzieje. Tymczasem zamiast szeroko rozumianej wizji czy strategii – doczekaliśmy się kontynuacji wcześniejszej polityki. Ciągłość może nie jest zła, ale w obliczu obecnych problemów gospodarki i finansów to zdecydowanie za mało.

– Minister finansów powinien być złym policjantem, próbującym powstrzymać zapędy do wydawania pieniędzy widoczne u kolegów z rządu czy Sejmu – zauważa jeden z analityków. – W końcu to rola podobna do księgowego czy dyrektora finansowego, który na spotkaniu zarządu twardo stwierdza: „Nie mamy na to pieniędzy, a odsetki od długu na wasze poprzednie głupie pomysły czy poprzedników już teraz płacimy coraz wyższe” – dodaje.

I choć szef resortu finansów podobno torpeduje wiele kosztownych pomysłów kolegów z rządu, to jednak obecnemu gabinetowi daleko do finansowej dyscypliny.