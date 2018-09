Sztuczna inteligencja zmieni sposób, w jaki robimy zakupy

Inteligentne algorytmy stosowane przez takich gigantów, jak Google czy Facebook, niemal nieustannie analizują naszą aktywność w internecie. Pomagają nam też w zakupach online.

Sztuczna inteligencja nie tylko zrewolucjonizuje wiele urządzeń elektronicznych i zmieni sposób naszej interakcji z nimi, ale również wpłynie na wiele sfer naszego życia. Już teraz Google czy Facebook wykorzystują AI, by dostarczyć najlepiej dopasowane do naszych oczekiwań treści. Jak twierdzą eksperci, AI kompletnie zmodyfikuje również sposób, w jaki będziemy robić zakupy. Do tej rewolucji szykują się już giganci e-handlu, jak Amazon, chiński Alibaba (do niego należy platforma Aliexpress) czy eBay. Ten ostatni w br. – do prac nad rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji – na stanowisko głównego naukowca powołała Jana Pedersena, dotychczasowego specjalistę ds. analizy danych w Twitterze.

Poniżej dalsza część artykułu

Koncern w sierpniu wyposażył swoją polską platformę w funkcjonalności wsparte przez AI i uczenie maszynowe. Dzięki temu oferty mają być dostosowywane do preferencji konkretnych użytkowników, ich nawyków i przyzwyczajeń zakupowych. Według Małgorzaty Gliszczyńskiej, dyrektor zarządzającej na Polskę i Europę Środkową w eBay, zastosowanie sztucznej inteligencji w e-commerce jest bardzo szerokie. – Można powiedzieć, że w handlu, nie tylko internetowym, kluczem jest identyfikacja intencji i zachowań zakupowych konsumentów. Niezależnie od kanału zrozumienie, czego chcą klienci, jest niezbędne do zapewnienia prawdziwie osobistego, kontekstowego doświadczenia zakupowego – przekonuje.

Jednym z najważniejszych obszarów sztucznej inteligencji jest tzw. uczenie maszynowe czy rozszerzona rzeczywistość. Rozwiązania te bazują na algorytmach i wykorzystywane są w handlu internetowym na wiele sposobów, takich jak m.in. wirtualni asystenci, systemy rekomendacji produktów, dostosowanie wyników wyszukiwania czy prognozowanie cen.

Już w 2016 r. eBay udostępnił w USA funkcjonalność opartą na rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji. Tzw. ShopBot to osobisty asystent zakupów na Facebook Messengerze.

W październiku ub.r. eBay przeprowadził eksperyment we współpracy z Saatchi Art, który miał na celu stworzenie podświadomego doświadczenia zakupowego. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na świecie. Za pomocą urządzeń elektroencefalograficznych rejestrowano aktywność mózgu uczestników, którzy zaproszeni zostali do obejrzenia specjalnej wystawy. – Technologia ta może się okazać przyszłością dla e-commerce, umożliwiając całkowitą personalizację zakupów – twierdzi Małgorzata Gliszczyńska.

Również zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości (AR) w postaci aplikacji mobilnych nabiera tempa. Niektóre aplikacje umożliwiają umieszczanie obiektów 3D (np. mebli) w celu sprawdzenia, jak mogą wyglądać w pomieszczeniu przez podgląd kamery na żywo. Ta technologia stoi również za aplikacją „Which box?". To narzędzie oparte na AR (z ang. augmented reality) pozwala użytkownikom szybko określić, czy pudełko będzie pasować do produktu, który chcemy wysłać.

Eksperci nie mają wątpliwości, że w najbliższych latach dalej rozwijane będą w sektorze e-commerce nowatorskie technologie w obszarach AI, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, a także internetu rzeczy czy analityki Big Data (dane posiadane przez przedsiębiorstwa stają się jednym z ich najważniejszych zasobów). Dzięki tym technologiom zakupy będą stawały się coraz bardziej emocjonalne. Dlatego, jak zaznacza dyrektor zarządzająca eBay na nasz region Europy, tak ważne jest dostrzeżenie istoty doświadczenia zakupowego.

– AI zautomatyzuje wiele obszarów e-commerce. Dogłębne uczenie się pomoże sprzedawcom stworzyć lepsze oferty, aby zmaksymalizować zwroty i dostarczyć kupującym pożądanych informacji – dodaje.

Eksperci przewidują postępującą konwergencję świata fizycznego i rzeczywistości online, a w efekcie zacieranie granic między nimi.

ARTYKUŁY POWIĄZANE