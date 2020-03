Koronawirus: odłóżmy obowiązki fiskalne - proponują doradcy podatkowi i audytorzy

Wśród zapowiedzi rządu ogłoszonych przez minister rozwoju Jadwigę Emilewicz znalazło się odroczenie podatków i rozłożenie ich na raty. Ma to się tym różnić od istniejącej już procedury w prawie podatkowym, że od takich spłat nie będzie wymagana tzw. opłata prolongacyjna. Zaproponowano też wsteczne rozliczanie strat. Wprawdzie już dziś można straty z danego roku rozliczać przez kolejnych pięć lat, ale ministerialna propozycja zakłada przypisanie strat z 2020 roku do roku 2019. Na razie resort rozwoju nie przedstawił szczegółów tego rewolucyjnego rozwiązania. Prawdopodobnie dopiero we wtorek będzie ogłoszony konkretny projekt, z którego może wynikać, czy wsteczne rozliczanie będzie możliwe do jednego czy więcej lat podatkowych w przeszłości.

Poniżej dalsza część artykułu