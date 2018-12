Podatek od sprzedaży detalicznej zawieszony do 2020 roku

Przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą stosowane do przychodów z tego tytułu osiągniętych dopiero od 1 stycznia 2020 r. Nowelizacja oczekuje na podpis prezydenta.

Podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony do polskiego porządku prawnego od 1 września 2016 r. i miał być stosowany do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiąganych od tego dnia. Mechanizm działania tej daniny miał być prosty: podatnicy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł, musieli składać deklarację podatkową oraz obliczać i wpłacać podatek do skarbówki. Problem tylko w tym, że na taki podatek nie zgadza się Komisja Europejska.

Poniżej dalsza część artykułu

KE mówi „nie"...

Już po wejściu w życie przepisów o nowym podatku, bo na podstawie decyzji z 19 września 2016 r., Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Obawy KE wzbudzały progresywne stawki podatku bazujące na wielkości przychodów. Według komisji skutkowałyby one przyznaniem uprzywilejowanej pozycji przedsiębiorcom o niskich przychodach, a to jest naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa.

Wraz z wszczęciem postępowania wyjaśniającego komisja wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez KE (tzw. nakaz zawieszenia).

W kolejnym kroku, Komisja Europejska 30 czerwca 2017 r. wydała decyzję w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Wynika z niej, że podatek ten narusza unijne zasady pomocy państwa.

Czytaj też:

Podatek od handlu odsunięty do 2019 roku

Lokalny podatek od sprzedaży jest zgodny z prawem UE - wyrok TSUE

...więc minister wydał rozporządzenie

Aby zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom stosowania podatku od sprzedaży detalicznej ze względu na wątpliwości organów unijnych (np. konieczności zwrotu pobranego podatku), minister rozwoju i finansów wydał 18 października 2016 r. rozporządzenie, w którym postanowił o zaniechaniu poboru podatku od przychodów osiągniętych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Następnie, ustawą z 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej zawieszono stosowanie wspomnianych regulacji prawnych w 2017 r.

Polska wnosi sprawę do TS UE

Wątpliwości Komisji nie odwiodły polskiego ustawodawcy od pomysłu wprowadzenia nowego podatku. Wręcz przeciwnie, idzie on w zaparte i złożył 30 listopada 2016 r. skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Skarga dotyczyła decyzji Komisji Europejskiej z 19 września 2016 r. (T-836/16). Kolejną skargę Polska złożyła 13 września 2017 r. i dotyczyła ona decyzji Komisji Europejskiej z 30 czerwca 2017 r. (T–624/17). W obu skargach Polska wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji KE.

W związku z toczącym się postępowaniem przed TS UE konieczne było kolejne przedłużenie zawieszenia stosowania podatku. I tak, ustawą z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przedłużono zawieszanie stosowania przepisów ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2018 r. Pojawiło się więc pytanie: co od 1 stycznia 2019 r.?

Wstrzymanie musi zostać przedłużone

Dwie skargi wniesione przez Polskę zostały połączone do wspólnego rozpoznania na jednej rozprawie. Rozprawa przed TS UE odbyła się 26 września 2018 r. Jednak wyroki zapadają zazwyczaj 3–4 miesiące po rozprawie, a więc rozstrzygnięcia można spodziewać się pod koniec 2018 r. lub na początku 2019 r. Konieczne więc było podjęcie kroków, które wyklarują sytuację z podatkiem od sprzedaży detalicznej od 1 stycznia 2019 r.

Ustawodawca krajowy zdecydował o kontynuowaniu zawieszenia stosowania daniny do końca 2019 r. Najwcześniej zatem podatek ten byłby rozliczany od przychodów osiąganych od 1 stycznia 2020 r. (druk nr 2996). Ustawa jest już uchwalona i oczekuje na podpis prezydenta.

Projektodawcy szacują, że zawieszenie na kolejny rok podatku od sprzedaży detalicznej będzie oznaczać brak wpływów budżetowych na poziomie 1590,6 mln zł. ?

Autorka jest doradcą podatkowym, partnerem odpowiedzialnym za zespół ds. nieruchomości oraz za warszawską praktykę podatkową TPA Poland

Podstawa prawna: ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1325)

rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 18 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej (DzU z 2016 r. poz. 1723)

ustawa z 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (DzU z 2016 r. poz. 2099)

ustawa z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (DzU z 2017 r. poz. 2178)

ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (w chwili oddawania do druku tego numeru dodatku ustawa czekała na podpis prezydenta)