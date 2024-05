Nasza spółka wykupiła roczny dostęp do popularnego obecnie typu oprogramowania służącego do generowania odpowiedzi na dane, czy zapytania wprowadzane przez zainteresowaną osobę (tzw. chatbot). Program ma za zadanie prowadzić rozmowę lub odpowiadać na zadane pytania. Sprzedawcą jest zagraniczna firma. Na fakturze został jednakże naliczony polski VAT. W miejscu ujętym jako „numer VAT” sprzedawca wskazał EU OSS VAT i podał numer. Mamy wątpliwości czy uznać ten zakup za import usług i opodatkować od kwoty brutto czy może jednak jest to zakup krajowy i odliczyć podatek naliczony? – pyta czytelnik.