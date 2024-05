Rosja grozi Wielkiej Brytanii atakiem. Ambasador wezwany „na dywanik”

Ambasador Wielkiej Brytanii Nigel Casey został wezwany do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych by wysłuchać formalnego protestu po tym, jak szef MSZ David Cameron powiedział, że Ukraina ma prawo użyć brytyjskiej broni do uderzenia w Rosję.