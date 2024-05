To moment Churchilla lub Chamberlaina Hakeem Jeffries, lider Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów

Jeffries odniósł się też do przyjęcia w ubiegłym miesiącu ustawy udostępniającej administracji Joe Bidena dodatkowe 61 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy. Negocjacje w tej sprawie trwały przez długie miesiące przez co w pierwszych miesiącach 2024 roku pomoc wojskowa z USA przestała płynąć na Ukrainę, co pogorszyło znacząco sytuację ukraińskiej armii, której zaczęło brakować m.in. amunicji artyleryjskiej i amunicji do zestawów przeciwlotniczych.



- W Partii Republikańskiej jest rosnąca frakcja proputinowska, która nie chce wspierania Ukrainy i uważa, z jakiegoś powodu, że Rosja nie jest wrogiem USA — ocenił całą sytuację Jeffries.



Hakeem Jeffries: Ukraina odniosła strategiczny sukces na polu walki, musimy dokończyć tę pracę

Polityk Partii Demokratycznej przypomniał przy tym, że w ubiegłym miesiącu o „infiltracji” Partii Republikańskiej przez rosyjską propagandę, mówili politycy tego ugrupowania — przewodniczący komisji spraw zagranicznych w Izbie Reprezentantów, Michael McCaul oraz przewodniczący komisji ds. wywiadu w Izbie, Mike Turner.



Czołową przedstawicielką proputinowskiej frakcji u republikanów ma być - jak wskazał Jeffries — Marjorie Taylor Greene, kongresmenka, która zapowiedziała starania o odwołanie ze stanowiska spikera Mike'a Johnsona, za to, że doprowadził on do uchwalenia ustawy udostępniającej administracji środki na pomoc dla Ukrainy.