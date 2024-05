– Jeżeli takie są plany ministerstwa – przywrócenia tego forum dyskusji – to ja oczywiście podpisuję się pod tą zmianą obiema rękoma – dodaje sędzia Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek.

– Powracamy także do poprzednich uregulowań dotyczących deliktu dyscyplinarnego u sędziów. Sędzia będzie odpowiadał za oczywistą i rażącą obrazę prawa i inne zachowania, które uchybiają godności sędziego. Nie będzie nim już (tak jak jest jeszcze dzisiaj) wykonywanie orzeczeń trybunałów międzynarodowych poprzez badanie wymogów prawidłowości powołania innych sędziów w drodze stosowania tzw. testu niezawisłości czy podważanie prawidłowości powołania sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa w jej obecnym kształcie – wyjaśnia wiceminister Mazur.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Odejście od przepisów ustawy kagańcowej to wyczekiwany krok w kierunku przywracania praworządności i efektywności prawa unijnego. Jako kuriozalne i sprzeczne z istotą niezawisłości sędziowskiej jest karanie sędziów za wykonywanie orzeczeń trybunałów międzynarodowych poprzez badanie wymogów prawidłowości powołania innych sędziów czy podważanie prawidłowości powołania sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa w jej obecnym składzie. Przepisy w tym kształcie miały efekt mrożący, chodziło o to, aby przeforsować powołania neosędziów i jednocześnie zdeprecjonować wyroki Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału w Strasburgu kwestionujące mechanizm powołań neosędziów. W istocie przepisy godziły w prawo obywateli, gdyż gwarancja bezstronnego i niezawisłego sądu to prawo obywateli do rzetelnego procesu. Zmiana jest oczekiwana, tym bardziej że na wokandzie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu czeka już ponad 490 spraw dotyczących naruszenia prawa do niezawisłego i bezstronnego sąd ustanowionego ustawą. Wszystko to efekt destrukcji KRS i kwestionowania przez obywateli statusu sędziów powołanych przez neo-KRS.