To nie pierwszy raz, gdy w kampanii wyborczej w USA pojawiają się wątki nawiązujące do czasów nazizmu. W listopadzie Joe Biden zaatakował Trumpa za użycie słowa „robactwo” w odniesieniu do przeciwników politycznych. Biden mówił wówczas, że określenie to nawiązuje do retoryki stosowanej przez nazistów w Niemczech. W ubiegłym roku Trump mówił też, że imigranci, którzy nielegalnie przyjeżdżają do USA „zatruwają krew kraju”, co również porównywano do języka stosowanego przez władze III Rzeszy i inne autokratyczne reżimy, które stosują taki język, by odczłowieczać swoich przeciwników.



Prezydent Biden gromadzi Amerykanów wokół naszych wspólnych demokratycznych wartości i praworządności Andrew Bates, rzecznik Białego Domu

Żydowska Rada Spraw Publicznych potępiła ostatnią wypowiedź Trumpa zawierającą nawiązanie do Gestapo. „Jest zawsze czymś złym, obraźliwym i godnym potępienia, czynić takie porównania — tym bardziej, gdy weźmie się pod uwagę długą historię normalizowania antysemityzmu przez byłego prezydenta” - głosi oświadczenie tej organizacji.



Donald Trump i Joe Biden zmierzą się w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA. Będzie to powtórka sytuacji z wyborów w 2020 roku — z tą różnicą, że teraz urzędującym prezydentem, starającym się o reelekcję, będzie Joe Biden. Sondaże wskazują, że nieznacznym faworytem wyborów jest Trump.