O słabościach Europy musimy uczyć się od... Rosji

Françoise Thom, francuska badaczka Rosji, w wydanej ostatnio po polsku przez Instytut Pileckiego książce „Zrozumieć Putina” zachęca do studiowania putinowskiej Rosji, by zrozumieć słabości współczesnej Europy. Te słabości rosyjska propaganda i dyplomacja mają doskonale rozpoznane i sprawnie je wykorzystują. Słusznie te słabości widzimy dzisiaj w braku europejskiego przemysłu zbrojeniowego czy wspólnych zdolnościach obrony i odstraszania. Ale prosta recepta budowania europejskiej siły, oczywiście jak w przypadku Macrona pod parasolem francuskiego przywództwa, to za mało. Według Thom słabość Europy bierze się bowiem z utracenia własnej tożsamości, odrzucenia podstawowych wartości, jak pragnienia wolności i obrony życia – tego wszystkiego, co stanowi o sensie i prawdziwej sile Europy.