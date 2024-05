Z kolei w izraelskich atakach na Rafah zginęło w niedzielę co najmniej 19 osób — podaje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy. W Rafah przed wojną trwającą w enklawie od 7 października, czyli od niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael, schroniło się ponad milion Palestyńczyków.



Reklama

Hamas podaje, że zaatakował izraelską bazę w pobliżu przejścia granicznego

W niedzielę, jak relacjonuje izraelska armia, z terenu miasta Rafah w stronę przejścia granicznego Kerem Szalom wystrzelono 10 pocisków. Przejście graniczne Kerem Szalom po ataku jest zamknięte dla ciężarówek z pomocą humanitarną dla cywilów w Strefie Gazy. Inne przejścia między Izraelem a enklawą mają jednak pozostawać otwarte dla pomocy humanitarnej.



Hamas potwierdza, że wystrzelił rakiety w stronę bazy izraelskiej armii w pobliżu przejścia granicznego. Rządząca Strefą Gazy od 2007 roku organizacja nie podaje jednak skąd zostały wystrzelone rakiety. Media powiązane z Hamasem, powołując się na źródła zbliżone do tej organizacji twierdzą, że celem ataku nie było przejście graniczne.



Rafah to miasto położone na granicy Strefy Gazy i Egiptu. Możliwy w każdej chwili szturm izraelskiej armii na to miasto może doprowadzić do katastrofy humanitarnej ze względu na dużą liczbę uchodźców z innych części Strefy Gazy, którzy tam się schronili.