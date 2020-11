Przemysław Wojtasik: Potrzebne zwolnienie z podatku

Subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju to największy hit tarczy antykryzysowej z pierwszej fali epidemii. Skorzystało z nich prawie 350 tys. firm, dostały ponad 60 mld zł. Były potknięcia w procedurze, ale generalnie pieniądze szły szybko i sprawnie. PFR chwalili nawet wieczni malkontenci.

Lekkie obiekcje mieli tylko księgowi. Dlaczego? Bo w przepisach nic o takich subwencjach nie ma, a trzeba je przecież rozliczyć. I to od razu, nie czekając na interpretacje, na które fiskus w czasie epidemii dał sobie pół roku. Na szczęście Ministerstwo Finansów wymyśliło, że subwencję należy traktować jak pożyczkę. W momencie jej otrzymania nie trzeba płacić podatku, a pokryte nią wydatki są kosztem PIT/CIT. Dla firm idealnie.

Teraz jednak pojawiają się interpretacje, z których wynika, że podatek trzeba będzie zapłacić. Kiedy? Wtedy, gdy subwencja zostanie firmie umorzona. I trudno mieć do piszących te interpretacje urzędników pretensje. Próżno bowiem szukać w ustawach o PIT i o CIT zwolnienia dla umorzonych subwencji z PFR.

Może więc trzeba je wprowadzić? Zapytałem o to Ministerstwo Finansów równe sześć miesięcy temu. Odpowiedziało wtedy: „kwestie dotyczące podatku dochodowego od umorzonej pomocy udzielonej przez PFR w ramach Tarczy Finansowej są przedmiotem analiz. Jesteśmy w kontakcie z PFR i pracujemy nad wspólnym stanowiskiem, żeby osiągnąć korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców".

I co? Na razie nic. Resort finansów przygotował za to obszerne przepisy wprowadzające podwójne opodatkowanie działalności w spółce komandytowej. W „Rzeczpospolitej" opisywaliśmy też projekt dający skarbówce nowe uprawnienia, m.in. do sprawdzania czy bary i restauracje wystawiają paragony. Na razie priorytety są więc inne.