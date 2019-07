Kształtowanie amortyzacji podatkowej

Na tle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, spółka zadała pytanie o prawidłowość wskazanego przez siebie stanowiska, zgodnie z którym jest uprawniona do obniżania stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności na terenie SSE do dowolnego poziomu (w tym również do 0 proc.), począwszy od miesiąca, w którym te środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych albo od pierwszego miesiąca każdego kolejnego roku podatkowego.