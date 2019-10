Komisja reprywatyzacyjna unieważnia kolejne decyzje i przyznaje odszkodowania

We wtorek komisja weryfikacyjna stwierdziła nieważność decyzji zwracającej nieruchomości położone w pobliżu stołecznego Jeziorka Gocławskiego, pomiędzy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i al. Stanów Zjednoczonych.

Komisja weryfikacyjna uzasadniła to tym, że doszło do sprywatyzowania nieruchomości na rzecz nieżyjącej osoby. Przedwojenna współwłaścicielka gruntów Natalia Wolfram zmarła 8 kwietnia 1984 r. Decyzje prezydenta m.st. Warszawy z lutego 2000 r. oraz z marca 2011 r. skierowane były więc do Natalii Wolfram reprezentowanej przez kuratora i zostały wydane na rzecz osoby nieżyjącej.