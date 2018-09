YouTube pokaże na żywo koncert Paula McCartneya

W związku z premierą nowej płyty Paula McCartneya „Egypt Station”, były Beatles wystąpi w Nowym Jorku w ramach serii YouTube Originals.

Jak informuje Radio Zet, koncert Paula McCartneya transmitowany będzie w serwisie YouTube w nocy z piątku na sobotę o godzinie 2.00 w nocy czasu polskiego. Transmisja będzie prowadzona na oficjalnym kanale Paula McCartneya.

„Egypt Station” to siedemnasty album w karierze legendarnego muzyka. Płyta zbiera wiele pozytywnych recenzji. Album promują single „I Don’t Know”, „Come On To Me” i „Fuh You”.

W lipcu, w ramach promocji płyty "Egypt Station”, McCartney powrócił do Abbey Road Studios, aby zagrać kameralny koncert dla najbliższych fanów i przyjaciół.

Na początku lipca, muzyk ogłosił także, że nie może się już doczekać nadchodzącej trasy koncertowej „Freshen Up”, która rozpoczyna się we wrześniu w Kanadzie. Będzie to pierwsza trasa Paula od czasu „One On One Tour”, podczas której koncertów artysty w latach 2016-2017 wysłuchało około 2 mln fanów. W ramach trasy, Eks-Beatles wystąpi w Tauron Arenie 3 grudnia. „Odwiedzanie nowych miejsc to zawsze świetna zabawa! To bardzo ekscytujące doświadczenie, które pomaga zachować świeżość umysłu. Zawsze chciałem zobaczyć Kraków ponieważ słyszałem o nim wiele wspaniałych rzeczy. Świetnie się bawiliśmy podczas naszej ostatniej podróży do Polski, więc wiemy, że będzie to kolejna wyjątkowa noc dla nas. Nie możemy się doczekać powrotu - Get ready to rock Poland!” – powiedział muzyk.