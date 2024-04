Plenerowa wystawa rzeźb Pawła Orłowskiego w Ogrodach Królewskich na Wawelu

To kolejna wystawa plenerowa w tym miejscu po pokazach prac Józefa Wilkonia, Bronisława Chromego i Zdzisława Beksińskiego.

O obecnej wystawie „Kontrasty” Pawła Orłowskiego kuratorka dr Bogumiła Wiśniewska mówi: - Wybór kubizujących rzeźb, które nawiązują do dorobku mistrzów sztuki dawnej, sięgają po inspiracje antyczne, lecz są poddane komputerowemu modelowaniu, wskazuje na zmianę postrzegania formy i bryły we współczesnej rzeźbie. Orłowski sięga równocześnie po innowację i tradycję, odwołuje się do popularnej formuły pomników jeźdźców konnych i nadaje im własną formę, którą z rozmachem prezentujemy w ogrodach królewskich, pozwalając na budowanie indywidualnych skojarzeń i interpretacji.

Pędzące konie o kubizującej formie

Ostre krawędzie i kolory rzeźb Pawła Orłowskiego

Kontrasty podkreślają ostre krawędzie i kolory w dynamicznych wielkoformatowych pracach, łączących abstrakcję i realizm, nowoczesność i tradycję. Tytułowe kontrasty odnoszą się zarówno do zestawienia rzeźb z naturą, jak i sztuki dawnej i współczesnej.

Sam artysta przewrotnie pyta,czy rzeczywiście chodzi tu o kontrasty. I zauważa, że kiedy dokładniej się przyjrzymy, spostrzeżemy, że ta szacowna przestrzeń i modernistyczne rzeźby wzajemnie się dopełniają.