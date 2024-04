Powrót strat wojennych do Muzeum Zamkowego w Malborku

Witraż wraca do Malborka dzięki prywatnemu właścicielowi, który przed laty kupił go na warszawskim Kole (jak tam trafiła, nie wiadomo), a gdy usłyszał, że może pochodzić z Zamku, sam zadeklarował, że chce go przekazać Zamkowi w darze. Muzeum Zamkowe w Malborku przeprowadziło prace pozwalające zabytek zidentyfikować, a Departament Restytucji Dóbr Kultury MKiDN dołożył starań, by powrót dzieła sfinalizować.

Witraż z gwiazdą wrócił do Malborka

XIX -wieczna ornamentowa kwatera witrażowa w kształcie kwadratu z sześcioramienną gwiazda w centrum i motywem czwórliścia została zamówiona przez Zarząd Odbudowy Zamku w Malborku wraz z innymi kwaterami w 1884 roku. Należała do całej serii zamówionych witraży w Królewskim Instytucie Witrażownictwa w Charlottenburgu pod Berlinem.

Jego pierwotna lokalizacja to okno w ścianie północnej kościoła zamkowego w Malborku, pierwsze od strony zachodniej. Ale potem XIX-wieczne witraże w zamkowym kościele zastąpiono średniowiecznymi . A zdemontowane XIX-wieczne przekazano do kościoła św. Jana w Malborku. Odkryto tam niedawno drugą identyczną kwaterę w oknie, jak ta obecnie powracająca, co badaczom znacznie ułatwiło udowodnienie, że obie pochodzą z Zamku.