O. Tadeusz Rydzyk wyda nową gazetę

Ojciec Tadeusz Rydzyk planuje nie tylko inwestować w geotermią, muzeum i uzdrowisko. Wkrótce redemptorysta ma wydać nową gazetę i stworzyć park pamięci.

O. Tadeusz Rydzyk poinformował, że rozpoczęły się przygotowania Parku Pamięci Narodowej.

- Będzie to piękne. Tam będą nazwiska tych, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów. Mamy około 40 tys. takich nazwisk. Instytut pracuje cały czas. Kilkanaście osób bada te wszystkie sprawy. Trzeba to robić, czy nie? Przecież Polacy to nie są antysemici, prawda? Tak nam chcą wmówić - powiedział.

Poniżej dalsza część artykułu

To nie koniec inwestycji. Rośnie grupa medialna o. Rydzyka. Do Radia Maryja, Telewizji Trwam, gazety "Nasz Dziennik", portalu "Ostrzegamy.online i miesięcznika "W Naszej Rodzinie" dołączy kolejny miesięcznik.

- Niedługo będzie następny miesięcznik, następny tytuł - zapowiedział Rydzyk.

Więcej: Onet.pl