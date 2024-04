Jak informuje Radio Białystok, Sąd Okręgowy oddalił tym samym apelację prokuratury na wyrok I instancji. Prokuratura uznała go zbyt łagodny. Żądała kary półtora roku więzienia i podania orzeczenia do publicznej wiadomości.

Jak wynika z aktu oskarżenia, do incydentu w kościele pw. św. Wojciecha w Białymstoku doszło 22 czerwca 2023 r. Podczas porannej mszy do kościoła wszedł agresywny mężczyzna i krzyczał, że zrobi kwestę. Wierni bezskutecznie próbowali wyprosić go na zewnątrz. Po kilku minutach awanturnik wyszedł sam, wezwana policja zatrzymała go przed kościołem.

Prokuratura przedstawiła mu zarzut złośliwego przeszkadzania i zakłócania nabożeństwa, czym miał obrazić uczucia religijne przynajmniej kilku osób, które były wtedy w kościele. Sąd I instancji nieprawomocnie skazał go aż na pół roku więzienia, bo mężczyzna był już wcześniej karany za inne przestępstwa. Ale i tak prokuratura oceniła, że kara jest rażąco łagodna.

Nie zgodził się z tą oceną Sąd Okręgowy w Białystoku, który rozpatrywał apelację prokuratury. Jego zdaniem orzeczona kara była adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu. Wystarczała, by wykształcić w oskarżonym poczucie odpowiedzialności za swoje zachowanie. Sąd zauważył, że incydent miał miejsce wcześnie rano, gdy w nabożeństwie brało udział stosunkowo niewiele osób.