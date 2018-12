Ruch bliski upadku. Potrzebuje pieniędzy jak tlenu

Czas Ruchu liczy się w godzinach, może w dniach – mówi nasz rozmówca.

Spadek czytelnictwa prasy, ale też błędy w zarządzaniu sprawiły, że dziś Ruch doszedł do krawędzi przepaści. Od 2010 r. firma ani razu nie osiągnęła zysku. Jej łączna strata z lat 2010–2017 to ponad pół miliarda złotych. Skurczyła się sieć dystrybucji, a firma nie płaci wydawcom za gazety. Jej głównym wierzycielem jest państwowy Alior Bank. W sumie bankowi i wydawcom Ruch jest winien ponad 340 mln zł.

Pusta kasa

W październiku z funkcji prezesa Ruchu zrezygnował jego właściciel Igor Chalupec, w przeszłości m.in. prezes Orlenu. Do rady nadzorczej weszli przedstawiciele wierzycieli. Sąd zgodził się na przyspieszone postępowanie układowe z 27 największymi wydawcami, mającymi wierzytelności Ruchu w wysokości co najmniej 1 mln zł. Alior Bank przedłużył firmie finansowanie, dając czas na dopracowanie programu restrukturyzacji i znalezienie inwestora. Wydawcom Ruch zaproponował spłatę połowy zaległości w ciągu pięciu lat albo całego długu w zamian jednak za wyższą prowizję od sprzedaży prasy. Do porozumienia z wydawcami na razie nie doszło. Chętny na Ruch też się nie znalazł.

Z naszych informacji wynika, że kolejny termin finansowania Ruchu przez Alior Bank upływa 14 grudnia. – Czas Ruchu liczy się dziś w godzinach, może w dniach. Jak tlen potrzebne jest mu finansowanie – mówi nam anonimowo osoba doskonale znająca sprawę.

Nie ma go jednak. Sytuację mógłby uratować Alior, zwiększając strumień pieniędzy do Ruchu. – Ruch SA jest klientem Alior Banku i informacje z nim związane są objęte tajemnicą bankową – tłumaczy Kamila Nowak, menedżer ds. PR w Alior Banku. – Nasz bank współpracuje z zarządem firmy w celu przygotowania skutecznego planu restrukturyzacji. Wspólnie prowadzimy także działania w celu znalezienia inwestora dla spółki – dodaje.

Zdaniem naszego anonimowego rozmówcy na te poszukiwania nie ma już za wiele czasu. – Była szansa na dalsze finansowanie Ruchu. Alior i wydawcy mogli się umówić na zamianę wierzytelności Ruchu na jego akcje. Mieliby wtedy wspólną spółkę i czas, by zastanowić się, co z nią zrobić. Teraz tego czasu nie ma – uważa nasz rozmówca.

Wydawcy się wycofują

Z naszych informacji wynika, że wydawcy złożyli taką propozycję Aliorowi. Ten się jednak nie zgodził. Ruch w dalszym ciągu nie płaci wydawcom za dostarczaną przez nich prasę. Tak naprawdę to oni finansują bieżącą działalność firmy.

W ostatnich dniach ze współpracy z Ruchem wycofał się jeden ze znaczących wydawców. Oficjalnie nie udało nam się potwierdzić tej informacji. – Jedno z wydawnictw zrezygnowało z usług Ruchu – powiedział nam jednak ekspert rynku mediów. – To może być początek takich decyzji – dodał.

– Sytuacja jest dynamiczna. Trzymamy rękę na pulsie – powiedziała nam Agata Staniszewska, rzeczniczka Agory.

Nasi informatorzy twierdzą, że w środę do kioskarzy trafi informacja o ograniczeniu dostaw do Ruchu wydawnictw Polityka, Polska Press i Bauer.