Koniec ekspansji platform streamingowych? Netflix ukryje dane

Co więcej, w kwartalnym sprawozdaniu zarząd Netfliksa zapowiada nowy etap reklamowej ofensywy. Chwali się, że jego widownia to pół miliarda ludzi. – Żadna firma rozrywkowa nie miała takiego programu rozwoju i takich ambicji. Powoduje on, że musimy tym bardziej zadbać o ofertę dla naszej widowni – stwierdzono w sprawozdaniu. Poza serialami, filmami, grami, Netflix będzie pokazywać też rozgrywki sportowe, w tym boks i wrestling.

Drogą Netfliksa – wprowadzając abonamenty z reklamami i jednocześnie zakazując współdzielenia kont - idą teraz kolejni konkurenci Netfliksa i analitycy zastanawiają się jak zaciekła będzie to walka.

Facebook i Twitter też tak zrobiły

Na wieść, że Netflix zmieni sposób prezentacji danych kurs akcji firmy w piątek spadał w Nowym Jorku. Poza argumentem, że rynki finansowe cenią firmy giełdowe za przejrzystość, agencja Reuters zwraca uwagę, że gdy Meta i Facebook okroiły raporty przekazywane inwestorom z liczby aktywnych użytkowników szybko okazało się, że przestały rosnąć. Także i w wypadku Netfliksa rodzą się takie obawy. Analitycy z Wall Street podejrzewają, że potencjał wzrostu liczby subskrybentów platformy w Ameryce Północnej i Europie wyczerpał się.

- Rodzi się pytanie o to, gdzie jest sufit platform streamingowych – zauważa Brandon Katz, strateg w firmie doradczej Parrot Analytics w rozmowie z Reutersem.

Dodatkowo do spadku notowań koncernu przyczyniła się prognoza na drugi kwartał. Zakłada ona mniejszy wzrost przychodów niż zakładali analitycy. Zarząd prognozuje 9,49 mld dol. przychodu, a analitycy oczekiwali 9,54 mld dol.

W pierwszym kwartale br. Netflix zanotował 9,37 mld dol. przychodu (wzrost o niecałe 15 proc. rok do roku), 2,63 mld dol. zysku operacyjnego (wzrost o prawie 55 proc. rok do roku) oraz 2,32 mld zł czystego zysku (wzrost o prawie 80 proc.).