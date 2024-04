Powstanie „Matrix 5”. Nie wiadomo, czy zagra Keanu Reeves

Szefowie Warner Bros. ogłosili, że powstanie piąta część „Matrixa”. Według informacji portalu Deadline autorem nowego scenariusza jest Drew Goddard nominowany do Oscara za „Marsjanina”. On też ma stanąć za kamerą jako reżyser. Producentem wykonawczym jest współscenarzystka i współreżyserka serii, Lana Wachowski.

— Drew przyszedł do Warner Bros z nowym pomysłem, który według nas wszystkich będzie wspaniałym sposobem na kontynuację świata Matrixa — powiedział Jesse Ehrman, prezes ds. produkcji Warner Bros Motion Pictures — Pozwala on uhonorować to, co Lana i Lilly Wachowskie zaczęły ponad 25 lat temu, a jednocześnie oferuje wyjątkową perspektywę opartą na jego własnej miłości do serialu i postaci.

Z kolei Drew Goddard przyznał: „Nie jest przesadą stwierdzenie, że filmy z matrixowej serii zmieniły zarówno kino, jak i moje życie. Wyjątkowy kunszt Lany i Lilly inspiruje mnie każdego dnia i jestem niezmiernie wdzięczny za szansę opowiadania historii z ich świata”.

49-letni scenarzysta, reżyser i producent karierę rozpoczął od pisania odcinków dla programów telewizyjnych „Buffy: Postrach wampirów”, „Anioł”, „Alias” i „Zagubieni”. Jest autorem scenariuszy filmowych, m.in. „Cloverfield” (2008), „World War Z" (2013) czy „Marsjanin” (2015). W 2011 roku zadebiutował jako reżyser filmem „Domek w lesie”. Cztery lata później stworzył serial Netflix „Daredevil” i wyreżyserował kilka odcinków „The Good Place”. W jego najnowszym projekcie „Bad Times at the El Royale” (2018), wystąpili m.in. Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson i Chris Hemsworth.