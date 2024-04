Telewizje zarobią na streamingu. Platformy wchodzą na rynek reklamy

Platformy streamingowe otwierają się na rynek reklamy

Zdaniem analityków z firmy doradczej Omdia do końca roku każda duża platforma streamingowa w Polsce będzie miała propozycję i dla reklamodawców. Tą samą drogą idą jej najwięksi konkurenci, tacy jak The Walt Disney Corporation z Disney+ czy Warner Bros. Discovery.

Teoretycznie to zła wiadomość dla głównych konkurentów streamingowych platform – telewizji. Jak się jednak okazuje, telewizyjni nadawcy widzą w rynkowej zmianie szansę. Telewizja Polska podała właśnie, że z jej usług brokera reklamy skorzysta Rakuten. Rakuten to japońska grupa prowadząca platformę streamingową Rakuten.tv. Dociera ona do 150 mln gospodarstw domowych w Europie. Ilu abonentów ma w Polsce – nie zdradzono. Oferuje m.in. darmowe treści wideo w zamian za obejrzenie reklam. Za wypożyczenie filmu bez reklam trzeba natomiast zapłacić od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Do wprowadzenia oferty z reklamami przygotowuje się w Polsce SkyShowtime. Platforma zapowiedziała, że od 23 kwietnia wprowadzi nowy plan Standard kosztujący 19,99 zł. To o 5 zł mniej, niż wynosi obecnie zwykła cena dostępu za miesiąc. Dotychczasowy plan Standard – o zmienionej nazwie Standard Plus – będzie pozwalał na więcej: jednocześnie ze strumieniowania będą mogły korzystać dwie osoby. Będą mogły one także ściągać filmy na dysk. Już od jakiego czasu można jednak skorzystać z promocji, w której miesięczny abonament spada do około 16,5 zł. Warunek jest taki, że trzeba na dłużej związać się z platformą: np. opłacić pierwsze sześć miesięcy z góry. Aby uniknąć płacenia wyższej ceny po tym czasie, trzeba anulować subskrypcję.

Czy SkyShowtime będzie korzystać z oferty brokerskiej któregoś z nadawców? Według naszych informacji na razie współpracuje z dużą międzynarodową grupą reklamową.

Z kolei Warner Bros. Discovery przygotowuje się do wprowadzenia platformy Max. Zastąpi ona serwis HBO Max w czerwcu tego roku. Także w wypadku tej platformy na ofertę złoży się abonament z reklamami AdLite. Jego cena nie jest na razie znana. Dla przypomnienia miesięczny abonament za HBO Max to niecałe 30 zł, a przy zakupie rocznej subskrypcji miesięczny wydatek spada do 19 zł. Warner Bros. Discovery nie odpowiedziało na nasze pytania dotyczące tego, kto będzie sprzedawał czas reklamowy Maksa w Polsce. Do grupy należy TVN Media i według naszych rozmówców to zapewne ta firma będzie brokerem platformy w naszym kraju.

W ubiegłym roku plany z reklamami wprowadził w niektórych krajach w Europie Disney+. W Polsce na razie podniósł opłatę i formalnie zakazuje współdzielenia konta. Kto będzie oferować czas reklamowy na Disney+ w Polsce – na razie nie wiadomo. Amerykanie blisko współpracują jednak z Grupą Cyfrowy Polsat. To jej telekomy: Plus i Netia, są jedynymi operatorami z serwisem w pakietach.