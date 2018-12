Ruch nad przepaścią. Nie ma inwestora i pieniędzy

Dystrybutor prasy firma Ruch nie ma pieniędzy na dalszą działalność. Nie ma też inwestora.– Upadek Ruchu to katastrofa dla wydawców prasy w Polsce – mówią sami wydawcy.

Ruch to jedna z najbardziej znanych i najstarszych polskich marek. Dla wielu Polaków punkt sprzedaży prasy to ciągle Ruch. Nawet jeśli faktycznym właścicielem punktu jest ktoś inny. Ruch to marka chyba nawet mocniej zaszczepiona w świadomości Polaków niż CPN. Tę ostatnią rząd chciałby reaktywować. Tej pierwszej grozi przejście do historii.

Nieudana prywatyzacja dystrybutora prasy

Kłopoty zaczęły się wiele lat temu. Za czasów poprzednich rządów PiS, pod koniec 2006 r., Ruch wszedł na giełdę. Na otwarciu notowań w dniu debiutu akcje firmy były o 16 proc. droższe od ceny emisyjnej. Wejście na parkiet pozwoliło Ruchowi zebrać pieniądze na modernizację, rozwój własnej sieci detalicznej i informatyzację. W 2010 r. fundusz inwestycyjny Lurena Investments B.V., zarządzany przez amerykańską grupę finansową Eton Park, odkupił od Skarbu Państwa pakiet kontrolny Ruchu i w 2011 r. wycofał firmę z giełdy. Ruch stał się firmą prywatną.

Ale Ruch pogrążał się w kłopotach. Od 2010 r. firma ani razu nie osiągnęła zysku, a jej łączna strata w okresie od 2010 do 2017 r. przekroczyła 0,5 mld zł. Z roku na rok kurczyła się sieć kiosków należących do spółki. Firma zalegała z płatnościami dla wydawców prasy. Nie pomógł kredyt bankowy. Restrukturyzacja nie przyniosła pożądanych efektów.

Dziś Ruch jest winny Alior Bankowi, który jest jego głównym wierzycielem, i wydawcom ponad 340 mln zł. Samym wydawcom – 170 mln zł.

Wydawcy idą do sądu

W sierpniu dwie spółki Grupy ZPR Media złożyły w sądzie dwa oddzielne wnioski: o postępowanie sanacyjne i upadłość. Sąd przyjął je do łącznego rozpatrzenia, równocześnie wyznaczył firmę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja na tymczasowego nadzorcę sądowego Ruchu. W odpowiedzi Ruch wystąpił do sądu z wnioskiem o przyspieszone postępowanie układowe. Sąd się do tego wniosku przychylił. Rozpatrywanie wniosków ZPR Media zostało wstrzymane. Przyspieszone postępowanie układowe miało zaś na celu doprowadzenie do układu częściowego, obejmującego 27 największych wydawców, posiadających wierzytelności w wysokości co najmniej miliona złotych.

W październiku spółka Lurena Investments B.V., kontrolowana przez byłego szefa Orlenu i prezesa Ruchu Igora Chalupca, podpisała z Alior Bankiem umowę, która miała doprowadzić do wypracowania programu restrukturyzacji Ruchu i znalezienia dla niego inwestora. Bank zgodził się przedłużyć finansowanie firmy. Zażądał jednak zmian we władzach spółki. Chalupec zrezygnował z funkcji prezesa, do rady nadzorczej spółki weszli przedstawiciele jej wierzycieli. Ruch zaproponował wydawcom spłatę 50 proc. zobowiązań w terminie pięciu lat. Drugi wariant to spłata 100 proc. długów, wydawcy musieliby jednak zgodzić się na to, by Ruch pobierał większą prowizję za sprzedaż prasy.

Nie ma pieniędzy i inwestora

Do porozumienia nie doszło. A Ruch nie ma pieniędzy na dalszą działalność. W dalszym ciągu nie płaci wydawcom za dostarczaną przez nich prasę. Tak naprawdę to oni finansują bieżącą działalność firmy. Ale to nie może trwać bez końca.

Sytuację mógłby doraźnie uratować Alior Bank. Zdaniem naszego rozmówcy, który zastrzegł sobie anonimowość, bank nic nie traci na ewentualnym przedłużeniu finansowania Ruchu. Przeciwnie, może zyskać, bo zwiększa swoje szanse na zarobek na sprzedaży nieruchomości należących do dystrybutora prasy. – Kredyt został udzielony sześć lat temu. Od tego czasu zarząd banku zmienił się wielokrotnie. Obecny zarząd Alior Banku za kredyt sprzed lat nie odpowiada – mówi nasz rozmówca.

Skutków nie przyniosły poszukiwania inwestora. Nieoficjalnie wśród potencjalnych inwestorów wymienia się firmy państwowe: Pocztę Polską, Orlen, PZU i Polski Fundusz Rozwoju. Być może byłaby to inwestycja wspólna części z nich.

– Teraz czasu na te poszukiwania już właściwie nie ma – mówi nasz rozmówca.

Alior Bank nie zgodził się na zgłoszoną przez wydawców propozycję objęcia udziałów w Ruchu w zamian za wierzytelności. Zażądał jej zgłoszenia na piśmie. Potem na tę ofertę nie odpowiedział.

To koniec marki?

– Być może państwo spisało już Ruch na straty. A za jakiś czas wskrzesi tę markę pod skrzydłami którejś z firm państwowych, na przykład Poczty Polskiej? – zastanawia się nasz rozmówca.

Rynek dystrybucji prasy w Polsce

Kiedyś liderem dystrybucji prasy w Polsce był Ruch. Te czasy już jednak minęły. Dziś ponad 50 proc. udziałów w rynku należy do Kolportera. Z danych Izby Wydawców Prasy wynika, że ma on niemal 52 proc. rynku. Ruch ciągle jest jednak ważnym graczem. Należy do niego 30 proc. rynku. Trzeci jest Garmond Press z przeszło 13-proc. udziałem. Pozostałe 5 proc. należy do mniejszych graczy. Kolporter jest też liderem pod względem liczby posiadanych punktów dystrybucji prasy. Ich liczba to 24 tys., o 1,5 tys. mniej niż w zeszłym roku. Także tu Ruch jest na drugim miejscu. Liczba jego punktów dystrybucji spadła w tym roku do 15 tys. z 18 tys. w zeszłym roku. Ruch ma jednak ciągle bardzo silną pozycję w terenie. W wielu małych miejscowościach jego placówki są jedynymi punktami, w których można kupić prasę. Do Garmond Press należy 9300 punktów sprzedaży prasy.