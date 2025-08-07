Aktualizacja: 07.08.2025 12:39 Publikacja: 07.08.2025 12:00
Foto: AdobeStock
Dzięki wzmożonej aktywności kupujących przed południem zwyżki na krajowym parkiecie nabrały tempa. WIG wzbił się ponad 2 proc. nad kreskę, ustanawiając nowy rekord wszech czasów, który wynosi aktualnie nieco ponad 110 tys. pkt. Z kolei indeks największych spółek WIG20 uporał się w końcu z barierą 3 tys. pkt, osiągając najwyższą wartość od ponad siedemnastu lat. Zakupom w Warszawie sprzyjają pozytywne nastroje panujące na większości zagranicznych rynków akcji. Szczególnie dobrze radzą sobie parkiety z naszego regionu, gdzie główne wskaźniki mogą pochwalić się najbardziej okazałymi wzrostami w całej Europie. Do zakupów zachęca inwestorów perspektywa rozejmu w wojnie między Rosją a Ukrainą. Przypomnijmy, że amerykańska administracja prowadzi intensywne negocjacje w tym temacie z Moskwą.
Na krajowym parkiecie kupujący przejęli inicjatywę w segmencie największych spółek. Kolejną bardzo dobrą sesję notują walory banków, będąc motorem czwartkowych zwyżek. Najmocniej zyskują akcje Aliora i Pekao, których kursy są już na 4-5 proc. plusach. Ten ostatni przed sesją pochwalił się wynikami, które wypadły nieco lepiej niż zakładali analitycy. Pozostali kredytodawcy mogą się pochwalić nieco mniej efektownymi zwyżkami, ale warto je docenić, bo dzisiejszą sesję rozpoczęły pod kreską.
Kroku bankom próbują dotrzymać niemal równie efektownie drożejące papiery Budimeksu i Grupy Kęty. Sporym zainteresowaniem cieszą się również akcje KGHM, wspierane zwyżkami cen miedzi na globalnych giełdach metali.
Nieco w tyle zostały spółki notowane na szerokim rynku, ale i w tym segmencie więcej do powiedzenia mają kupujący. Najbardziej okazałymi zwyżkami mogą pochwalić się akcje spółek ukraińskich, którym przewodzą drożejące w dwucyfrowym tempie walory Coal Energy.
