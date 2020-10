Klauzula dobrego samarytanina: twój błąd medyczny jest gorszy niż mój

Lekarze mieli nadzieję, że klauzula ograniczy nie tylko ich odpowiedzialność karną, ale także cywilną i zawodową. Tak się nie stało. „To wsparcie pozorne. Rozwiązanie ograniczające odpowiedzialność karną wymaga nie tylko, aby lekarz nie tylko rozpoznawał lub zwalczał Covid-19, ale by działał w szczególnych okolicznościach, co jest zwrotem niedookreślonym i pozostawia szeroki margines uznaniowości dla organów ścigania" – czytamy w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej.

– Jeśli tak miałoby być, to odpowiedzialność odszkodowawczą powinien przejąć Skarb Państwa – mówi i dodaje, że choć przepis na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, nie jest pozbawiony błędów. – To klauzula „Twój błąd jest gorszy niż mój", bo wyłącza np. błędy popełnione przez przemęczonych lekarzy opiekujących się pacjentami niecovidowymi. A przecież ich błędy mają związek z sytuacją pandemii, pacjenci bywają diagnozowani za późno czy niedokładnie, bo cały personel pracuje ponad siły, chociaż tylko niektórych skierowano do placówek covidowych – zauważa.